Reducerile drastice de bugete, presiunile asupra mediului academic și concedierile în masă din instituțiile federale riscă să declanșeze o criză cu ecou internațional

Politicile promovate de Donald Trump în domeniul științei ar putea submina poziția Statelor Unite ca lider global în cercetarea fundamentală, avertizează reprezentanți ai comitetului Nobel, într-o declarație pentru AFP. Reducerile drastice de bugete, presiunile asupra mediului academic și concedierile în masă din instituțiile federale riscă să declanșeze o criză cu ecou internațional.

De la instalarea sa la Casa Albă, Trump a eliminat miliarde de dolari din finanțarea publică pentru proiecte de cercetare și a pus sub semnul întrebării libertatea universitară. Deși SUA continuă să domine podiumul premiilor Nobel pentru știință, rezultat al investițiilor masive postbelice în cercetare, această poziție privilegiată ar putea fi erodată rapid.

„După cel de-Al Doilea Război Mondial, America a preluat ștafeta de la Germania, devenind prima putere științifică a lumii. Reducerile actuale de finanțare pun în pericol acest statut”, a declarat Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale de Științe din Suedia, instituția care acordă premiile Nobel pentru fizică, chimie și economie.

Conform bazei de date Grant Watch, Institutele Naționale de Sănătate (NIH) au tăiat din ianuarie peste 2.100 de granturi, în valoare totală de 9,5 miliarde de dolari, și au reziliat contracte suplimentare de 2,6 miliarde. Printre proiectele afectate se numără cercetări privind impactul schimbărilor climatice asupra sănătății, Alzheimer, cancer sau programe de vaccinare.

Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului Nobel pentru medicină, spune că „incertitudinea privind angajamentul SUA față de cercetare este în creștere”, avertizând că „nu sunt necesari mulți ani de tăieri bugetare pentru a produce efecte ireversibile”.

Reducerea finanțării riscă să determine cercetătorii rămași fără resurse să plece definitiv sau să abandoneze domeniul, iar noile generații ar putea fi descurajate să urmeze o carieră științifică. „Există riscul pierderii unei întregi generații de tineri cercetători”, spune Ellegren.

Mai mult, politicile naționaliste din mediul universitar afectează colaborarea globală, esențială pentru progres. „Cercetarea este, prin natură, internațională. Restricțiile șovine nu fac decât să rupă aceste legături”, adaugă biologul suedez.

O eventuală retragere a SUA din avangarda științei ar deschide calea altor actori globali, în special China, care investește masiv în inovație. „China este în plină expansiune”, avertizează Ellegren. Perlmann subliniază că Trump are o responsabilitate istorică: „Dacă ar putea să-l sfătuiesc direct, i-aș spune că succesul Statelor Unite s-a bazat pe libertatea cercetării și pe finanțarea consistentă. Aceasta este fundația prosperității americane”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube