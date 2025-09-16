În prezent, Bruxelles-ul lucrează la un pachet legislativ care ar bloca de anul viitor semnarea unor contracte pe termen scurt cu furnizori ruși

Uniunea Europeană ar putea renunța complet la gazul rusesc, într-un interval cuprins între șase și douăsprezece luni, dacă se va baza pe importuri suplimentare de gaz natural lichefiat din Statele Unite. Afirmația a fost făcută pentru Reuters de secretarul american al Energiei, Chris Wright, după discuțiile purtate la Bruxelles cu oficialii europeni din domeniu.

„Cred că se poate face într-un an, poate chiar în jumătate de an”, a spus Wright, subliniind că Washingtonul este pregătit să livreze suficient gaz, pentru a acoperi cererea europeană. Oficialul american a precizat că SUA ar prefera o accelerare a calendarului propus de Comisia Europeană, care prevede eliminarea totală a importurilor de petrol și gaz rusesc, până în ianuarie 2028.

În prezent, Bruxelles-ul lucrează la un pachet legislativ care ar bloca de anul viitor semnarea unor contracte pe termen scurt cu furnizori ruși, însă unele state membre, precum Ungaria și Slovacia, continuă să se opună unor sancțiuni directe asupra gazului. Pentru adoptarea noilor măsuri este nevoie de consens sau de o majoritate consolidată.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a admis că este „inacceptabil” ca UE să rămână dependentă de energia Rusiei, dar a avertizat că o tranziție bruscă ar putea aduce creșteri masive de prețuri și probleme de aprovizionare. La rândul său, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a sugerat că Bruxelles-ul analizează o variantă mai rapidă, în contextul noilor sancțiuni împotriva Moscovei, fără a detalia mecanismul.

Înainte de invazia Ucrainei, Rusia furniza aproape 45% din gazul consumat de Europa. Anul acesta, ponderea s-a redus la circa 13%, însă veniturile obținute din exporturi continuă să finanțeze mașinăria de război a Kremlinului.

„Cu cât reducem mai repede importurile, cu atât mai mare va fi presiunea asupra Rusiei”, a conchis Wright.

