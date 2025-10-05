Administrația Trump intenționează să reducă drastic numărul de refugiați care vor fi primiți pe teritoriul SUA anul viitor, stabilind un plafon de doar 7.500 de persoane, conform The New York Times, care citează surse și documente consultate.

Reducerea cotei anunțată de administrația Trump este cea mai mica din istorie și reprezintă o scădere de peste 15 ori față de limita de 125.000 stabilită de Biden anterior.

Majoritatea locurilor vor fi rezervate refugiaților din Africa de Sud și altor grupuri care se confruntă cu „discriminări nedrepte”, scrie publicația The New York Times.

Suspendarea admiterii până la deblocarea bugetului

Decizia finală va fi luată după consultarea Casei Albe cu Congresul, însă negocierile sunt momentan blocate din cauza incapacității Congresului de a aproba bugetul pentru noul an fiscal.

Un oficial american a declarat pentru publicație că „Statele Unite nu vor accepta niciun refugiat în anul fiscal care a început la 1 octombrie, până când democrații și republicanii nu vor ajunge la un acord privind finanțarea guvernului.”

Restricții fără precedent în imigrație

Plafonul de 7.500 este la jumătate din limita de 15.000 stabilită de Trump la sfârșitul primului său mandat, în 2020.

De la revenirea sa la Casa Albă în februarie, Donald Trump a lansat o campanie amplă de restricționare a imigrației, accentuând controlul asupra admiterii refugiaților.