Statele Unite se află în a treia zi de blocaj bugetar, iar Casa Albă a anunțat că pregătește măsuri drastice: concedieri masive și desființarea unor agenții federale.

Administrația Trump a transmis că va folosi criza pentru a reduce aparatul bugetar și pentru a pedepsi opoziția democraților din Senat, care blochează un acord privind finanțarea guvernului federal.

Donald Trump a declarat că situația oferă ocazia de a elimina „uscăturile, risipa și frauda” și de a economisi miliarde de dolari.

„Nu-mi vine să cred că democrații radicali de stânga mi-au oferit această oportunitate fără precedent. Nu sunt oameni proști, așa că poate acesta este modul lor de a dori, în liniște și rapid, să redea măreția Americii”, a scris președintele pe platforma Truth Social.

Trump s-a întâlnit joi cu directorul pentru buget, Russell Vought, pentru a discuta inclusiv desființarea unor agenții federale considerate „democrate”, precum cea pentru protecția mediului, cea pentru echitate socială sau cea pentru combaterea sărăciei.

Concedieri și agenții vizate de tăieri

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a confirmat planurile:

„Cel mai probabil mii de oameni vor fi concediați. Va fi analizată fiecare agenție federală care promovează valori contrare celor susținute de această administrație și care, credem noi, irosește banii din taxele plătite de americani.”

Încă din prima zi a blocajului, Vought a anunțat anularea unor proiecte de mediu de 8 miliarde de dolari în 16 state cu administrație democrată, precum și înghețarea a 18 miliarde de dolari destinați modernizării transportului public din New York.

Riscuri pentru serviciile publice

Experții avertizează că paralizia bugetară ar putea perturba grav funcționarea serviciilor publice.

Mii de angajați federali neesențiali au fost deja trimiși acasă, iar asociațiile profesionale trag semnale de alarmă.

Asociația Controlorilor de Trafic Aerian a transmis că peste 2.300 de membri ai săi au fost forțați să intre în concediu fără plată, ceea ce ridică semne de întrebare asupra siguranței zborurilor în spațiul aerian american.

