SUA acuză un magnat din Cambodgia de o fraudă cripto uriașă: peste 14 miliarde de dolari în Bitcoin confiscați

Autoritățile americane au anunțat marți o operațiune de amploare împotriva uneia dintre cele mai mari escrocherii cu criptomonede din istorie, în urma căreia au fost confiscate peste 14 miliarde de dolari în Bitcoin.

În centrul anchetei se află Chen Zhi, președintele conglomeratului Prince Holding Group din Cambodgia, acuzat de fraudă electronică și spălare de bani.

Potrivit procurorilor federali din Brooklyn, Chen Zhi — în vârstă de 38 de ani — ar fi condus o rețea internațională de escrocherii cripto și online, care ar fi exploatat muncitori forțați pentru a atrage investitori prin intermediul așa-numitelor scheme de tip „pig butchering” — înșelătorii care combină manipularea emoțională cu promisiuni de profit rapid.

Procurorii americani spun că veniturile obținute din fraude erau spălate prin intermediul unor afaceri din domeniul jocurilor de noroc online, imobiliarelor și minării de criptomonede. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziții extravagante — inclusiv iahturi, avioane private și o pictură semnată Picasso.

Chen este acuzat că a aprobat violențe împotriva angajaților, mituirea unor oficiali străini și transferuri ilegale de fonduri prin intermediul companiilor sale.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, numai anul trecut americanii au pierdut peste 10 miliarde de dolari în scheme de fraudă online provenite din Asia de Sud-Est — o creștere de 66% față de 2023. În acest context, Prince Holding Group este descris ca un „jucător dominant” în ecosistemul acestor rețele criminale.

Autoritățile chineze investighează compania lui Chen încă din 2020 pentru spălare de bani și fraude cibernetice, potrivit unor documente judiciare consultate de U.S. Institute of Peace.

Sancțiuni internaționale și implicații politice

Simultan cu acuzațiile din SUA, autoritățile britanice și americane au impus sancțiuni companiei Prince Holding Group, iar Departamentul Trezoreriei SUA a desemnat-o organizație criminală transnațională.

Chen, cunoscut și sub numele „Vincent”, rămâne dat în urmărire internațională și riscă până la 40 de ani de închisoare. Dacă instanța aprobă, cele 127.271 de monede Bitcoin confiscate ar putea fi folosite pentru a despăgubi victimele — monede evaluate în prezent la aproximativ 113.000 de dolari fiecare.

Jacob Daniel Sims, expert în criminalitate transnațională la Harvard, spune că Prince Holding Group este o piesă centrală în infrastructura globală a fraudelor online și că sancțiunile schimbă fundamental modul în care instituțiile financiare vor colabora cu elitele din Cambodgia.

