SUA a alocat miliarde de euro în 2022 pentru cheltuielile militare, mai mult decât următoarele 10 țări la un loc

Anul trecut, țările din întreaga lume au cheltuit în total 2,24 trilioane de dolari pentru armatele lor, ceea ce reprezintă o creștere de 3,7% față de recordul anterior, ajustat la inflație, potrivit unui raport anual al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), transmite axios.com.

Multe dintre cele mai mari creșteri au avut loc în Europa, ca răspuns al țărilor la invazia Rusiei în Ucraina. Statele Unite au continuat să fie în fruntea clasamentului, cheltuind 877 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut. A cheltuit mai mult decât următoarele 10 țări la un loc.

Cheltuielile SUA pentru armată au crescut foarte puțin în 2021. Bugetul militar al Chinei a crescut cu 4%, în cea de-a 28-a creștere anuală consecutivă a Beijingului, potrivit datelor SIPRI.

Rusia și-a majorat cheltuielile cu 9%, ajungând la 86 de miliarde de dolari anul trecut. Între timp, Ucraina (44 de miliarde de dolari) și-a majorat cheltuielile cu un procent uriaș de 640% pentru a trece de pe locul 36 pe locul 11 pe lista anuală a SIPRI.

Urmează India (81 de miliarde de dolari) și Arabia Saudită (75 de miliarde de dolari), care au cheltuit ambele semnificativ mai mult în 2022 decât în anul precedent.

Restul topului 15 este alcătuit în principal din aliați ai SUA, precum Marea Britanie (69 miliarde de dolari), Germania (59 miliarde de dolari), Japonia (46 miliarde de dolari), Coreea de Sud (46 miliarde de dolari), Australia (32 miliarde de dolari) și Israel (23 miliarde de dolari).

Iranul (7 miliarde de dolari), singura țară din top 40, după China și Rusia, care are relații de adversitate cu SUA, se află pe locul 34, între Belgia și Elveția.

Mai multe țări din Europa, inclusiv Polonia (+11%), Suedia (+12%) și Olanda (+12%), au crescut semnificativ cheltuielile anul trecut, după invazia Rusiei în Ucraina.

În timp ce cheltuielile europene au crescut semnificativ, creșterile nu au fost uniforme. Cheltuielile militare au rămas neschimbate în Franța și au scăzut de fapt în Italia, după ajustarea la inflație. Majoritatea aliaților rămân sub ținta de cheltuieli a NATO de 2% din PIB, deși mulți dintre ei (inclusiv Italia) au planuri de a ajunge la acest nivel.

Cheltuielile militare din Taiwan (13 miliarde de dolari) au crescut ușor anul trecut, dar rămân la doar 1,6% din PIB, în ciuda temerilor tot mai mari privind o invazie chineză.

Doar Rusia (4,1%), Israel (4,5%), Algeria (4,8%) și Grecia (3,7%) au cheltuit procente mai mari din PIB decât SUA (3,5%).

Mai puțin de 1% din cheltuielile militare globale au provenit din Africa Subsahariană – singura regiune în care cheltuielile au scăzut față de 2021.

Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut în fiecare an începând cu 2015 și au fost cu 19% mai mari anul trecut decât în urmă cu 10 ani, ajustate în funcție de inflație. Creșterea de 3,7% în termeni reali a fost una dintre cele mai mari salturi recente de la an la an.

