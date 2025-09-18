Studiul atenţionează că Uniunea ar putea, în ultimă instanţă, să folosească restricţii la export pentru anumite bunuri esenţiale, ca măsură de presiune

Un raport al Institutului German pentru Economie (IW), preluat de Reuters, arată că Statele Unite sunt mai dependente de importurile din Uniunea Europeană decât se credea, atât ca valoare totală, cât şi ca număr de categorii de produse. În ultimii 15 ani această dependenţă a crescut marcant: în 2010 existau puțin peste 2.600 de grupe de mărfuri dintre care, cel puţin jumătate veneau din UE; anul trecut cifra a urcat la peste 3.100.

Valoric, bunurile europene critice cumpărate de americani, chimicale, echipamente electrice, maşini şi utilaje, au însumat 287 de miliarde de dolari, aproape dublu faţă de 2010 şi cu puţin peste nivelul pe care îl reprezintă importurile similare din China (247 miliarde dolari pe 2.925 de grupe). Datele sugerează că Bruxelles-ul ar fi avut un avantaj de negociere mai puternic în discuţiile comerciale cu Washingtonul, în contextul introducerii unei taxe vamale generale de 15%, pentru majoritatea produselor din UE.

Autorii studiului subliniază că reducerea dependenţei de China a fost un proces deliberat al economiei americane, însă o mare parte din produsele europene care au cote ridicate de import, sunt greu de înlocuit pe termen scurt. Ca atare, o escaladare a tarifelor reciproce riscă să lovească dur în lanţurile de aprovizionare ale SUA.

IW atenţionează că Uniunea ar putea, în ultimă instanţă, să folosească restricţii la export pentru anumite bunuri esenţiale, ca măsură de presiune, în caz de tensiuni comerciale severe. „Datele nu spun totul despre importanţa fiecărui produs pentru utilizatorul final, dar ele pot fi folosite pentru a ilustra clar americanilor, că majorările tarifare repetate se pot întoarce împotriva lor”, afirmă coautoarea Samina Sultan.

Studiul vine într-un moment în care decidenţii de la Bruxelles şi Washington caută echilibrul între protejarea industriilor strategice şi menţinerea fluxurilor comerciale care susţin producţia și consumul la scară globală.

