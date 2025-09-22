De către

Expunerea timpurie a copiilor la substanțele chimice din materialele plastice poate avea efecte nocive ce persistă până la vârsta adultă, arată o amplă analiză publicată în revista The Lancet Child & Adolescent Health.

Studiul, bazat pe sute de cercetări, a fost preluat de agenția DPA și citat de Agerpres. Analiza a evidențiat trei categorii de substanțe cu efecte îngrijorătoare:

Ftalații, care fac materialele plastice mai flexibile;

Bisfenolii, utilizați pentru a conferi rezistență;

PFAS, substanțe care oferă rezistență la căldură și apă.

Acestea se regăsesc în obiecte de zi cu zi, de la ambalaje alimentare și cosmetice până la bonurile fiscale de hârtie.

Efecte asupra sănătății copiilor

Potrivit autorului principal al studiului, Leonardo Trasande, profesor de pediatrie la NYU Grossman School of Medicine, încălzirea plasticului în cuptorul cu microunde poate elibera microparticule și nanoparticule care pot fi ingerate.

Există dovezi solide că aceste substanțe contribuie la apariția bolilor cronice, perturbă echilibrul hormonal și afectează dezvoltarea sistemului nervos.

Expunerea la toxinele din plastic a fost asociată cu:

reducerea fertilității;

scăderea coeficientului de inteligență (IQ);

obezitate și greutate mică la naștere;

afecțiuni cardiace și tulburări de tip ADHD.

Concluziile cercetătorilor

Trasande a subliniat că plasticul are un rol direct în apariția timpurie a multor boli cronice, care continuă să afecteze adolescenții și adulții.

„Pentru a menţine sănătatea copiilor, utilizarea plasticului trebuie limitată considerabil”, a transmis profesorul, citat în comunicatul oficial.

