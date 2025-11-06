Studiu revoluționar: Expansiunea universului ar putea încetini, nu accelera

O echipă de astronomi a ridicat semne de întrebare asupra teoriei pentru care a fost acordat Premiul Nobel, conform căreia expansiunea universului se accelerează.

Noile observații sugerează că, dimpotrivă, expansiunea ar putea încetini, ceea ce ar putea avea implicații uriașe asupra destinului cosmosului, inclusiv posibilitatea ca universul să se prăbușească într-un scenariu cunoscut sub numele de „big crunch”. Studiul indică și faptul că energia întunecată – forța misterioasă considerată responsabilă pentru accelerarea universului – s-ar putea slăbi în timp.

Studiul nostru arată că universul a intrat deja într-o fază de expansiune decelerată și că energia întunecată evoluează mult mai rapid decât s-a crezut anterior. Dacă aceste rezultate vor fi confirmate, vom asista la o schimbare majoră de paradigmă în cosmologie, de la descoperirea energiei întunecate acum 27 de ani, a declarat profesorul Young-Wook Lee de la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud, liderul cercetării.

Descoperirea se bazează pe o reevaluare a observațiilor supernovelor de tip 1a, stele explozive folosite pentru a măsura expansiunea universului. În anii ’90, astronomii au concluzionat că universul se accelerează după ce supernovele îndepărtate păreau mai slabe decât era de așteptat. Însă noul studiu sugerează că aceste diferențe de luminozitate se datorează proprietăților variabile ale stelelor din universul timpuriu, ceea ce indică o expansiune mai lentă și o energie întunecată în scădere.

Profesorul Carlos Frenk, cosmolog la Universitatea Durham, a comentat: „Este un rezultat foarte provocator și merită atenție. Poate fi greșit, dar nu poate fi ignorat. Studiul propune concluzii extrem de profunde despre natura universului și viitorul său.” Această cercetare deschide o dezbatere intensă în comunitatea științifică privind evoluția energiei întunecate și soarta finală a cosmosului.

