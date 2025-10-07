Studiu: Noile instrumente de sprijin pentru pediatri pot reduce semnificativ riscul copiilor mici de a dezvolta alergii la arahide

Un nou studiu realizat de cercetători de la Northwestern University Feinberg School of Medicine sugerează că formarea suplimentară a medicilor pediatri și introducerea timpurie a arahidelor în alimentația bebelușilor ar putea scădea dramatic riscul apariției alergiilor la acest aliment.

Publicată luni în revista Pediatrics, cercetarea arată că utilizarea unor instrumente simple și ușor de aplicat – precum materiale video de instruire, fișe informative pentru părinți și notificări automate în dosarele medicale electronice – îmbunătățește semnificativ modul în care medicii consiliază familiile în privința introducerii timpurii a arahidelor în dieta copiilor.

O schimbare majoră de abordare în prevenția alergiilor

Până în urmă cu câțiva ani, părinților li se recomanda să evite introducerea arahidelor în alimentația copiilor pentru a preveni alergiile. Însă un studiu de referință realizat în 2015 în Marea Britanie a schimbat radical perspectiva: copiii expuși la produse care conțin arahide între 4 și 6 luni aveau cu 80% mai puține șanse să dezvolte o alergie.

De atunci, ghidurile medicale s-au modificat, recomandând expunerea controlată la arahide în primul an de viață, în funcție de riscul individual al fiecărui copil. Totuși, cercetările recente arată că doar 20–30% dintre pediatri aplică constant aceste recomandări, ceea ce lasă loc de îmbunătățiri.

Cum funcționează noul model

Studiul din Illinois, care a inclus 30 de cabinete pediatrice și peste 18.000 de copii, a testat dacă oferirea de instrumente educaționale și suport digital medicilor poate crește respectarea ghidurilor actuale. Rezultatele au fost clare: 84% dintre familiile din grupul de intervenție au primit sfaturile corecte, comparativ cu doar 35% în grupul fără instruire suplimentară.

Ghidul de bază pentru părinți

Recomandările actuale împart bebelușii în trei categorii:

Risc scăzut – fără eczeme sau alergii la ouă: se pot introduce arahide oricând.

– fără eczeme sau alergii la ouă: se pot introduce arahide oricând. Risc moderat – eczeme ușoare: introducerea arahidelor în jurul vârstei de 6 luni.

– eczeme ușoare: introducerea arahidelor în jurul vârstei de 6 luni. Risc crescut – eczeme severe sau alergii la ouă: este necesară testare și consult cu un alergolog înainte de introducere.

