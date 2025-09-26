Descoperire uluitoare în China: un craniu vechi de un milion de ani ar putea rescrie istoria evoluției umane

Un craniu descoperit în provincia Hubei, China, ar putea schimba radical ceea ce știm despre originile omului modern. O echipă de cercetători chinezi și britanici a analizat fosila, cunoscută sub numele de Yunxian 2, și a ajuns la concluzia că aceasta ar aparține unei linii timpurii de hominizi asiatici – Denisovanii –, și nu lui Homo erectus, cum se credea până acum.

Fosila, găsită în 1990, a fost datată la aproximativ un milion de ani. Mult timp s-a considerat că la acea vreme existau doar forme primitive de oameni, mult înainte de apariția Homo sapiens. Noile analize CT, care au permis reconstrucția digitală a feței deformate, au arătat însă trăsături avansate, similare cu cele ale Homo longi — un grup înrudit cu Denisovanii, la fel de evoluat ca Neanderthalienii și oamenii moderni.

De la început, rezultatele ni s-au părut incredibile. Cum putea fi atât de vechi?, a declarat profesorul Xijun Ni, de la Universitatea Fudan, coautor al studiului publicat în revista Science.

Potrivit specialiștilor, descoperirea sugerează că oameni cu creiere mari existau cu cel puțin jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea anterior, iar trei linii evolutive – Denisovanii, Neanderthalienii și strămoșii lui Homo sapiens – ar fi putut coexista pe Pământ acum un milion de ani.

Este foarte posibil ca fosile de Homo sapiens vechi de un milion de ani să existe și să nu fi fost încă descoperite, a spus și profesorul Chris Stringer, paleoantropolog la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Deși studiul aduce ipoteze spectaculoase, unii experți avertizează că datele trebuie privite cu prudență. „Estimările temporale sunt extrem de dificile, chiar și cu probe genetice solide”, a explicat dr. Aylwyn Scally, genetician evoluționist la Universitatea Cambridge.

Totuși, această descoperire deschide noi piste: schimbările climatice severe din urmă cu 1,1 milioane și 900.000 de ani ar fi putut stimula o evoluție rapidă a acestor specii.

Cert este că misterul originii omului modern devine tot mai complex, iar craniul Yunxian 2 ar putea fi piesa care forțează rescrierea manualelor de istorie.

