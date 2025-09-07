Introducerea, în 2024, a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) a generat un impact major asupra marilor companii din România, potrivit unui studiu realizat de Tax Institute.

Analiza arată că efectele se resimt în toate industriile, ceea ce ridică întrebări cu privire la sustenabilitatea unei taxe aplicate pe rulaj și nu pe profit.

„Noi am făcut la Tax Institute un studiu în aprilie cu privire la impactul inca asupra impozitului minim pe cifra de afaceri. O să mă refer la el ca IMCA. Am luat practic toate companiile cu cifre de afaceri peste 50 de milioane, le-am împărţit pe industrii ca să vedem că care industrii sunt cele mai afectate. Toate sunt afectate. Din 1080 de companii, 747 sunt afectate, adică undeva în jur de 72-73% din numărul total al companiilor mari plătesc acest impozit”, a explicat Gabriel Biriş, avocat și reprezentant al Asociației Oamenilor de Afaceri din România, la ZF Live.

Riscuri pentru competitivitate și investiții

Problema centrală, susține Biriș, este legată de efectele disproporționate asupra firmelor cu marje foarte mici. Pentru companiile cu profit de doar 0-1%, impozitul minim riscă să transforme câștigul marginal în pierdere, iar pentru firmele deja pe minus, să adâncească deficitul.

„Mai grav este impactul inca asupra companiilor care au marjă de între 0 şi 1, că le trimitem pierdere şi încă şi mai grav pentru companiile cu pierderea, cărora le majorează pierderea”, a adăugat Gabriel Biriş.

Concluziile studiului

Raportul subliniază că efectele IMCA pun presiune nu doar pe profitabilitatea companiilor, ci și pe capacitatea lor de a investi și de a rămâne competitive pe piață. În lipsa unor ajustări, impozitul ar putea deveni un obstacol major în dezvoltarea unor jucători-cheie din economie.

