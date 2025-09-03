12 dintre cele mai influente organizații de business din România – între care Camera de Comerț Americană, Consiliul Investitorilor Străini și camerele de comerț germană, franceză și italiană – au transmis miercuri un comunicat comun prin care critică decizia Guvernului de a elimina și apoi reintroduce peste noapte impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).

Potrivit documentului, menținerea acestei taxe „descurajează investițiile, erodează competitivitatea și afectează atât investițiile românești, cât și investițiile străine”.

Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) avertizează că schimbările fiscale pun în pericol proiectele existente.

„Nu putem continua proiectele actuale într-un climat fiscal nepredictibil şi necompetitiv. În ultima perioadă s-au pierdut deja multe proiecte în sectorul auto din România”, a declarat Mihai Bordeanu, președintele ACAROM, potrivit Ziarului Financiar.

Industria auto are o contribuție de peste 14% la PIB și generează 35% din exporturile naționale. De sector depind direct sau indirect peste 800.000 de locuri de muncă.

Investiții majore, dar climat fiscal incert

Avertismentele mediului de afaceri vin într-un moment în care România a atras investiții de miliarde de euro: fabrica Nokian Tyres de 650 de milioane de euro la Oradea (operațională din 2025), proiectele Ford Otosan de la Craiova, extinderea Bosch la Cluj (peste 100 milioane de euro) și modernizarea fabricii Renault de la Mioveni.

Potrivit datelor prezentate de companii, IMCA nu și-a atins obiectivele: doar 1,2 miliarde de lei au fost colectate din cele 6 miliarde estimate, iar perspectivele pentru perioada următoare sunt și mai sumbre, pe fondul încetinirii economice.

Necesitatea reformei fiscale

Organizațiile semnatare subliniază că România trebuie să reducă deficitul bugetar sub 3% până în 2030, dar acest obiectiv nu poate fi atins doar prin creșterea taxelor. Soluțiile propuse includ reducerea cheltuielilor statului, digitalizarea administrației și creșterea gradului de colectare.

Mediul de afaceri acuză Executivul de lipsă de coerență și de decizii contradictorii care transmit un semnal negativ investitorilor.

„Acest lucru dovedeşte indecizia cât mai ales impredictibilitatea mediului politico/economico/fiscal din România şi va avea un impact extrem de negativ în procesul de business/investiţional”, atrage atenția ACAROM.

Apel la parteneriat cu statul

Comunicatul, semnat de 12 organizații de profil, printre care FIC, AmCham, Concordia, RBL, CCIFER și AHK România, avertizează că redresarea economică a României nu este posibilă fără un mediu de afaceri stabil și predictibil.

„Sectorul privat vrea şi trebuie să fie un partener de încredere pentru soluţionarea problemelor de gestionare a finanţelor publice, nu ţintă de penalizare”, se precizează în document.

