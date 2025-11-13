Studiu alarmant: Alimentele ultraprocesate cresc riscul de polipi precanceroși la femeile sub 50 de ani

Un nou studiu publicat în prestigioasa revistă JAMA Oncology trage un semnal de alarmă privind alimentația modernă: femeile tinere care consumă frecvent alimente ultraprocesate prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta polipi precanceroși la nivelul colonului. Aceste formațiuni – numite adenomi – pot evolua ulterior în cancer colorectal, una dintre cele mai agresive forme de cancer.

Un fenomen în creștere la tinerii sub 50 de ani

Cercetarea, realizată de o echipă de la Massachusetts General Brigham din Boston, condusă de gastroenterologul dr. Andrew Chan, a analizat datele a peste 29.000 de femei participante la Nurses’ Health Study II, un amplu studiu început în 1989. Participantele, cu vârste între 24 și 42 de ani, au fost monitorizate timp de 24 de ani, perioadă în care au raportat constant obiceiurile alimentare și au efectuat cel puțin o colonoscopie până la împlinirea vârstei de 50 de ani.

Rezultatele sunt îngrijorătoare: femeile care își obțineau o treime din aportul zilnic de calorii din alimente ultraprocesate aveau un risc cu 50% mai mare de a dezvolta adenoame față de cele care consumau cel mai puțin acest tip de produse.

Ce înseamnă „alimente ultraprocesate”

Aceste produse — precum sucurile îndulcite, gustările ambalate, mezelurile, produsele de patiserie industriale, sosurile, condimentele și alimentele bogate în îndulcitori artificiali — sunt omniprezente în alimentația modernă. Ele conțin aditivi chimici, grăsimi trans, zaharuri rafinate și conservanți care, potrivit specialiștilor, pot modifica echilibrul microbiomului intestinal și pot induce inflamații cronice la nivelul colonului.

Dr. Chan explică: Alimentele ultraprocesate sunt capabile să altereze microbiota intestinală și să genereze un mediu inflamator în care celulele intestinale devin mai susceptibile la transformări maligne.

Un posibil răspuns la creșterea inexplicabilă a cancerului colorectal

Numărul cazurilor de cancer colorectal în rândul persoanelor sub 50 de ani a crescut alarmant în ultimele decenii. Specialiștii cred că factorii genetici nu pot explica o astfel de evoluție rapidă. „Această creștere bruscă are, fără îndoială, legătură cu stilul nostru de viață — cu ceea ce mâncăm, cum trăim și cum ne mișcăm tot mai puțin”, afirmă dr. Folasade May, gastroenterolog la UCLA.

De altfel, mai multe studii recente au legat consumul de alimente ultraprocesate de apariția depresiei, a diabetului de tip 2 și a bolilor cardiovasculare. Acum, cercetările indică o legătură directă între aceste alimente și formarea polipilor precanceroși.

Un pericol tăcut înainte de prima colonoscopie

Colorectalele cancere se dezvoltă aproape întotdeauna din polipi. Cum screeningul pentru cancerul de colon începe abia la 45 de ani, polipii care apar la vârste mai tinere pot rămâne nedetectați timp îndelungat. „Când un tânăr dezvoltă un polip, acesta are ani de zile să crească fără să fie descoperit”, avertizează dr. Christopher Lieu, de la University of Colorado.

