Vitamina D3 ar putea reduce la jumătate riscul unui al doilea infarct, arată un nou studiu

Un obicei simplu de zi cu zi ar putea salva viețile celor care au supraviețuit unui infarct. Cercetătorii americani au descoperit că menținerea unui nivel optim de vitamina D3 poate reduce semnificativ riscul unui nou eveniment cardiac major.

Studiul, realizat la Intermountain Health din Salt Lake City, Utah, arată că pacienții care au suferit deja un infarct miocardic și au primit suplimente de vitamina D3, ajustate pentru a atinge un nivel „optim” în sânge, au avut un risc cu 50% mai mic de a suferi un al doilea infarct. Rezultatele au fost prezentate în cadrul American Heart Association Scientific Sessions 2025 de la New Orleans.

Cercetarea, denumită TARGET-D, a monitorizat 630 de pacienți între aprilie 2017 și martie 2025, toți aflați în prima lună după un infarct. Aproximativ 85% dintre ei aveau deficit de vitamina D. Jumătate dintre participanți au primit tratament țintit cu vitamina D3, în doze de până la 5.000 de unități internaționale (IU), până la atingerea unui nivel seric de peste 40 ng/mL.

CITEȘTE ȘI – Pretențiile salariale îl țin pe loc! George Pușcaș riscă să rateze un nou transfer important

La finalul perioadei de urmărire, pacienții tratați cu doze mai mari de vitamina D3 au prezentat o scădere semnificativă a evenimentelor cardiace majore, fără efecte adverse observate.

Suntem foarte încurajați de aceste rezultate, dar trebuie să continuăm studiile pentru a le confirma, a declarat dr. Heidi May, epidemiolog cardiovascular la Intermountain Health. Ea a subliniat că aproximativ două treimi dintre oameni la nivel global au niveluri insuficiente de vitamina D, în principal din cauza expunerii reduse la soare.

Medicul Bradley Serwer, cardiolog intervenționist din Maryland, care nu a participat la studiu, a explicat că legătura dintre vitamina D și sănătatea inimii este bine documentată: Numeroase cercetări au arătat că nivelurile scăzute de vitamina D sunt asociate cu un risc crescut de hipertensiune, boală coronariană, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă.

Cercetătorii spun că, deși suplimentele pot ajuta, cea mai naturală și eficientă sursă de vitamina D rămâne expunerea moderată la soare, completată de o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.