Studiile lui Ciolacu, un subiect sensibil. „Du-te la muncă, mă!“

Bâlbâiala lui Marcel Ciolacu în privința studiilor sale arată că este un subiect mai sensibil în biografia sa, cu care nu se simte foarte confortabil. Nici nu are motive.

Prim-ministrul s-a făcut că nu știe media de la examenul de Bacalaureat, după care, a doua zi, a revenit cu o postare pe TikTok, cel mai probabil la recomandarea specialiștilor în comunicare pe care se bazează: „Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03“.

Dacă ne uităm pe Curriculum Vitae disponibil pe site-ul Camerei Deputaților, observăm că Marcel Ciolacu a urmat liceul între anii 1982-1986, la Liceul de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu”, Buzău. De fapt, șeful guvernului a urmat un profil tehnologic, după cum a explicat într-un interviu o fostă profesoară. Aurora Hoștiuc, care i-a fost timp de doi ani profesoară de tehnologie la liceu, i-a relatat unui jurnalist de la Recorder că actualul aspirant la funcția supremă în stat era „un elev mediocru, care nu se remarca în vreun fel anume”:

Marcel nu a fost atât de isteț ca fratele lui, Daniel, pe care l-am avut elev înainte. Era un copil de mijloc, un șmecheraș, așa. Trecea clasa. Venea la ore, își vedea de treabă. Acum, că n-o fi fost de 10, o fi fost de 7 sau de 6, de 5 la teză… nu-mi mai aduc aminte notele. Dar în mod sigur a luat Bac-ul.

Fosta profesoară, pensionară în prezent, a mai mărturisit că nu vedea atunci calități de lider la Marcel Ciolacu și că nu a ajuns în această poziție ca urmare a pregătirii sale: „A ajuns într-o postură nu datorită pregătirii, ci ca urmare a unor conjuncturi“. Lovitura decisivă aplicată de fosta profesoară fostului său elev este următoarea remarcă făcută la întrebarea dacă îl apreciază ca om politic pe premierul social-democrat: „Faptul că am văzut mult mai mulți proști decât el… nu pot să zic“.

Potrivit aceluiași CV de la Camera Deputaților, pentru Marcel Ciolacu a urmat o perioadă destul de lungă până la începerea studiilor universitare. În anul 1991, după cinci ani de la terminarea liceului, actualul prim-ministru s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universității Ecologice din București, o instituție de învățământ superior privată.

În interviul dat după bâlbâiala privind media obținută la examenul de Bacalaureat, Marcel Ciolacu a pulsat cu media la licență: „Iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9“. Cu media aceasta, Marcel Ciolacu și-a permis să facă și o ironie: „Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stiloul am folosit când am avut examenul de licență”.

Dar ce a făcut Marcel Ciolacu în cei cinci ani până când a devenit student? Tot el încearcă să explice: „Mi-am pus familia înaintea deciziilor de a termina facultatea. Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu aţi prins vremurile acelea. Taică-miu a zis: Mă, dacă nu eşti în stare să intri la facultate du-te la muncă, mă! Pe urmă m-am dus în armată. Erau alte vremuri. Ăsta e adevărul! Mi-am făcut o familie, am muncit, am muncit în mediul privat… nu-mi e ruşine de absolut nimic“. Lui Marcel Ciolac i-a scăpat un adevăr în această declarație: „Dacă nu eşti în stare să intri la facultate, du-te la muncă, mă!“.

În presă au mai apărut o serie de controverse cu privire la locul în care a muncit Ciolacu după terminarea liceului. El a spus că a lucrat la o mare companie din Capitală, pe când foștii lucrători de la un atelier din cadrul unei cooperative meșteșugărești din Buzău își aminteau că le-a fost coleg, ca muncitor necalificat. Nu insist pe marginea acestui subiect, pentru că, din punctul meu de vedere, orice activitatea făcută în mod onest și profesionist trebuie respectată. Și cei care mătură străzile au un rol important în societatea, dacă fac bine această muncă.

Să ne întoarcem la același CV de la Camera Deputaților și observăm o nouă pauză îndelungată în privința studiilor: după alți cinci ani de la terminarea facultății, în anul 2010, Marcel Ciolacu se înscrie la master, la SNSPA. Urmează, așadar, un master în domeniul „Bazele sectorului public. Managementul finanţelor publice“. Trebuie menționat aici că în perioada respectivă, șeful guvernului era viceprimar al municipiului Buzău. Nu știu cât își mai amintește acum Marcel Ciolacu despre informațiile pe care ar fi trebuit să le asimileze în urma acestui master, dar, dacă mă gândesc la faptul România a avut luni la rând cea mai mare inflație din UE și va avea, la finalul anului, unul dintre cele mai semnificative deficite bugetare, atunci materia predată nu s-a „lipit“ nici de această dată de Marcel Ciolacu. După o nouă pauză, prim ministrul României a vrut chiar să-și obțină doctoratul, că doar așa este moda printre politicieni, dar a fost exmatriculat în 2019 de la studiile doctorale ale Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”, care se află în subordinea SRI. De menționat că cei care au tras tare să-și obțină doctoratul nu au făcut-o doar pentru a da bine la CV, ci și pentru bani. Doctoratul le aduce un plus semnificativ la salariu.

Sunt cam multe pauze în CV pe care Marcel Ciolacu va tot trebui să le explice opiniei publice în perioada următoare, decisivă pentru alegerea președintelui, când i se vor pune multe întrebări, mai ales despre etapa din trecutul său unde nu se simte așa de confortabil.

O altă nelămurire pe care o am cu privire la pregătirea lui Marcel Ciolacu se referă la cunoașterea unei limbi străine. În același CV se arată că prim ministrul are competențe lingvistice în limbile engleză și franceză, dar eu nu l-am auzit pe Marcel Ciolacu să se exprime vreodată în nicio limbă străină și chiar aș fi curios cum vorbește în engleză sau franceză. Încerc să îmi imaginez cum ar spune Ciolacu „Comment ça va?“ sau „I am the prime minister of Romania“. Oare ar putea să spună mai mult decât atât, având în vedere că se va ocupa de politica externă a României și va avea întâlniri la nivel înalt?