Grădinițele, școlile private și centrele educaționale de tip before & after school, concentrate în special în marile orașe, generează anual peste 7.000 de locuri de muncă și atrag peste 300.000 de aplicări pe platforma eJobs.

Doar în ultimele trei luni au fost postate 3.500 de poziții disponibile, iar candidații au trimis aproape 60.000 de aplicări. În prezent, pe eJobs.ro există aproximativ 400 de anunțuri active pentru educație, cele mai căutate roluri fiind cele de educator, învățător, profesor de limbi străine și asistent medical.

„Într-un context cu multă incertitudine şi multe nemulţumiri în sectorul public de învăţământ, zona privată începe să se contureze tot mai mult ca o opţiune, cu toate că numărul de joburi disponibile în acest sector nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center / BPO ori industria alimentară”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs, conform Ziarului Financiar.

Salarii mai mari în privat, dar cu diferențe între orașe

Un educator într-o grădiniță privată din Capitală câștigă între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, în timp ce un asistent educator are salarii între 3.500 și 4.000 de lei. Pentru funcții specializate, precum asistent medical sau psiholog, media salarială este de 4.000 de lei.

Pe partea de management, diferențele sunt semnificative: un director de grădiniță privată ajunge la 10.000 de lei, iar cei care conduc școli sau licee depășesc 15.000 de lei lunar.

Salariile sunt mai mari în București, iar în orașele mici veniturile sunt cu circa 25% mai reduse.

Diferențe de salarizare după nivelul de predare

Potrivit comparatorului salarial Salario, un învățător debutant dintr-o școală privată câștigă aproximativ 4.000 de lei, iar cei cu peste 5 ani de experiență trec pragul de 5.000 de lei.

Profesorii de gimnaziu au venituri cuprinse între 5.000 și 8.000 de lei, în funcție de vechime și specializare.

Statul, salarii mai mici la început, dar cu beneficii și sporuri

În învățământul de stat, salariul de bază pentru un învățător este de aproximativ 3.900 de lei net, iar un profesor debutant primește între 3.500 și 4.200 de lei.

Pe măsură ce cresc vechimea și gradul didactic, crește și nivelul salarial: un profesor cu peste 25 de ani de experiență și gradul I ajunge între 6.800 și 7.500 de lei.

Pe lângă salariul de bază, cadrele didactice din sistemul public beneficiază și de sporuri suplimentare — pentru dirigenție, doctorat, predare în zone izolate sau gradație de merit.

Concluzie: privatul oferă salarii mai mari la început, statul avantajează vechimea

În timp ce sectorul privat propune salarii mai atractive pentru debutanți și pentru funcții de management, sistemul public devine mai avantajos pentru profesorii cu experiență, datorită sporurilor și beneficiilor care pot ridica veniturile peste nivelul din privat.

