Stilul de viață urmat de Loredana Groza: “Dimineața beau…”

Printre alimentele pe care Loredana Groza le consumă zilnic se numără legume proaspete, fructe de sezon și proteine slabe. Ea a ales să renunțe la anumite alimente, printre care și carbohidrații rafinați și zahărul în exces, preferând în schimb să se bazeze pe alimente nutritive și sănătoase.

Cântăreața subliniază importanța unui stil de viață echilibrat și activitatea fizică regulată în menținerea sănătății și formei fizice. Aceste eforturi fac parte din rutina ei zilnică, reflectând angajamentul său pentru sănătate și bunăstare.

Loredana Groza este un exemplu de determinare și disciplină în ceea ce privește alimentația și stilul de viață sănătos, inspirând mulți fani să adopte obiceiuri alimentare mai sănătoase și să se mențină activi.

Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios,

a declarat Loredana Groza.