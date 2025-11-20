Statele Unite aprobă vânzarea de echipamente militare în valoare de 93 de milioane de dolari către India

Departamentul de Stat al SUA a aprobat miercuri vânzarea sistemului de rachete anti-tanc Javelin și a munițiilor ghidate de artilerie Excalibur către India, în valoare totală de 93 de milioane de dolari, a anunțat Agenția pentru Cooperare în Securitate și Apărare (DSCA), scrie Reuters.

Această achiziție marchează prima tranzacție majoră de echipamente de apărare achiziționate de India prin programul de vânzări militare externe al Washingtonului, după ce relațiile dintre cele două țări s-au răcit în august, când președintele Donald Trump a majorat tarifele pentru produsele indiene până la 50%, ca represalii pentru achizițiile de petrol rusesc făcute de New Delhi.

Vânzarea include sistemul Javelin, recunoscut pentru eficiența sa în distrugerea tancurilor și vehiculelor blindate, precum și proiectilele ghidate Excalibur, menite să îmbunătățească precizia artileriei indiene. Această tranzacție ar putea consolida capacitățile defensive ale Indiei și reflectă totodată o revenire a cooperării militare între Washington și New Delhi, după tensiunile comerciale recente.

Autoritățile americane subliniază că vânzările militare externe sunt parte a eforturilor SUA de a sprijini partenerii strategici și de a promova stabilitatea regională prin modernizarea echipamentelor de apărare ale aliaților.

