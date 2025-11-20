UE ia măsuri pentru a interzice etichetarea drept „verde” a investițiilor în combustibili fosili

Comisia Europeană a anunțat joi că dorește să excludă companiile implicate în combustibili fosili din produsele financiare promovate drept „sustenabile” în UE, un pas cerut de mult timp de organizațiile de mediu și experți, notează AFP.

Această inițiativă face parte din propunerile UE de revizuire a Regulamentului privind Dezvăluirile Financiare Sustenabile (SFDR), introdus în 2021 pentru a ghida economisitorii către investiții mai ecologice printr-un sistem de clasificare a fondurilor.

ONG-urile și experții au cerut la sfârșitul lunii septembrie Comisiei Europene o reformă a cadrului considerat prea vag și permisiv, insistând ca, cel puțin, firmele care își extind activitățile în domeniul combustibililor fosili să fie excluse.

Propunerea Comisiei pare să răspundă acestei cereri, recunoscând că sistemul actual poate induce în eroare investitorii și propunând o clasificare mai strictă, pe trei niveluri, ca parte a eforturilor de combatere a fenomenului de „greenwashing”.

Prima categorie, denumită „sustenabilă”, ar exclude automat investițiile în companiile „active în combustibili fosili sau în activități energetice cu emisii ridicate, sau care își extind activitățile în domeniul combustibililor fosili”, se arată în comunicat.

CITEȘTE ȘI – Ucraina l-a identificat pe suspectul masacrului comis la Bucea în 2022/ Cine este comandantul rus

A doua categorie, intitulată „tranziție”, ar interzice companiilor care obțin venituri semnificative din cărbune sau care își extind activitățile în domeniul combustibililor fosili să fie incluse.

În cele din urmă, a treia categorie, denumită „ESG basics” – referindu-se la criteriile de mediu, sociale și de guvernanță – ar exclude firmele care obțin venituri importante din cărbune.

Toate categoriile vor lua în calcul și criterii legate de impactul social și de mediu, conform propunerii Comisiei, care trebuie încă să fie aprobate de statele membre și Parlamentul European.

Această inițiativă urmează pașii Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), care a cerut anul acesta fondurilor care folosesc termenii „sustenabil” sau „ESG” în denumire să excludă companiile care obțin mai mult de 1% din venituri din cărbune sau mai mult de 10% din petrol.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.