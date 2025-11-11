Start oficial pentru înscrierile la alegerile parţiale din decembrie. Capitala şi Buzăul, o zi mai târziu pe calendarul electoral

Campania electorală va demara în 22 noiembrie, urmând ca buletinele de vot să fie tipărite până pe 2 decembrie

A început procesul de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie, o nouă etapă electorală pentru zeci de localităţi din ţară. Candidaţii îşi pot înregistra dosarele în toate circumscripţiile în care se organizează scrutinul, cu excepţia celor care vizează funcţiile de primar general al Capitalei şi de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, unde perioada de înscrieri va începe miercuri.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 891/2025, document care stabileşte calendarul oficial al alegerilor, procesul de depunere a candidaturilor este deschis pentru localităţi precum: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).

Pentru Bucureşti şi Buzău, termenul de depunere a dosarelor va fi deschis o zi mai târziu, având în vedere complexitatea procesului electoral din cele două circumscripţii. Guvernul a stabilit ca termen-limită pentru depunerea tuturor candidaturilor data de 17 noiembrie 2025, iar validarea definitivă a acestora trebuie realizată până la 23 noiembrie.

Campania electorală va demara în 22 noiembrie, urmând ca buletinele de vot să fie tipărite până pe 2 decembrie. Ultima zi de campanie este programată pentru 6 decembrie, cu o zi înainte de scrutinul din 7 decembrie, când alegătorii din circumscripţiile vizate îşi vor alege noii reprezentanţi locali.

