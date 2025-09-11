Start cu stângul pentru Dinamo în Liga Campionilor! Sporting a câștigat la București după un final controlat

„Dulăii” au început bine, dar portughezii s-au impus cu 33-30 în prima etapă a grupei A.

Dinamo București a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana României a pierdut pe teren propriu în fața lui Sporting Lisabona, scor 30-33, după un meci echilibrat în prima parte, dar în care lusitanii au demonstrat mai multă forță și organizare pe final.

Alb-roșiii au început cu încredere partida și au condus cu 7-4 în minutul 14, însă apărarea a cedat în fața atacurilor rapide ale oaspeților. Sporting a întors scorul și a avut chiar trei goluri avans, dar „dulăii” au revenit și au intrat la egalitate la pauză, 15-15.

Repriza secundă a debutat tot sub semnul echilibrului. Dinamo a trecut în avantaj, 17-15, prin reușitele lui Pedro Valdes și Călin Dedu, însă acelea aveau să fie ultimele momente cu bucureștenii în față. Portughezii au speculat greșelile defensive și au fost mai eficienți pe atac, desprinzându-se decisiv.

În ciuda încercărilor disperate de a recupera pe final, echipa lui Paulo Pereira s-a apropiat doar la două goluri, Sporting menținând controlul până la fluierul final.

Meciul pe scurt

Pauză: 15-15

Avantaj maxim Dinamo: 7-4 (min. 14)

Avantaj maxim Sporting: +3 în prima repriză, consolidat pe final

Golul decisiv al portughezilor a venit în minutul 90+1, prin Natan Suarez, după o execuție spectaculoasă bară-gol

Pentru Dinamo, care avea victorii pe linie în acest start de sezon intern, urmează o deplasare dificilă în Norvegia, unde va întâlni pe Kolstad.

În sezonul precedent, bucureștenii au încheiat grupa pe locul 5 și au ajuns până în play-off-ul pentru sferturi, fiind eliminați de Magdeburg. Sporting a mers până în „sferturi”, unde a cedat la general în fața lui Nantes.

