Stadion modern pentru FC Argeș! Lucrările ar putea începe chiar din această toamnă

Arena „Nicolae Dobrin” va avea 15.200 de locuri și un cost estimat la 100 de milioane de euro.

FC Argeș, echipă care joacă momentan meciurile de acasă la Mioveni, va avea un nou stadion la Pitești. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că arena din Trivale se va construi, iar procedurile administrative sunt în plină desfășurare.

Oficialul a precizat că proiectul de ordonanță de urgență pentru finanțarea obiectivelor Companiei Naționale de Investiții se află în analiză la Ministerul Finanțelor și urmează să fie supus votului în ședința de Guvern. Estimarea pentru finalizarea etapelor birocratice este de două săptămâni.

Cseke Attila: „Stadionul Nicolae Dobrin se face”

Ministrul a explicat că autoritățile locale au termen până la 1 iulie 2026 pentru aprobarea cofinanțărilor, dar există posibilitatea ca lucrările să înceapă mai devreme. „Stadionul Nicolae Dobrin se face. Este o chestiune doar de temporizare, nu s-a pus niciodată problema să nu se facă. Cel mai devreme la sfârșitul acestei toamne începe construcția, cel mai târziu în iulie anul viitor”, a declarat Cseke Attila, citat de presa locală.

Noul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și aproape 500 de spații de parcare, dintre care 20 destinate mașinilor electrice. Costul total al investiției este de aproximativ 100 de milioane de euro, ceea ce îl plasează printre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din România.

Planul inițial prevedea o perioadă de proiectare de 7 luni, urmată de 29 de luni de execuție. Arena va fi încadrată în categoria UEFA 4 și va dispune de o suprafață mixtă, conform standardelor internaționale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!