Spray nazal pentru alergii ar putea preveni infecțiile Covid, arată studiile clinice

Cercetătorii germani de la Saarland University Hospital au descoperit că un spray nazal eliberat fără prescripție medicală, folosit de ani de zile pentru tratarea alergiilor sezoniere, ar putea ajuta la prevenirea infecțiilor cu Covid-19. Substanța activă, azelastina, este un antihistaminic care a demonstrat proprietăți antivirale împotriva unei game largi de infecții respiratorii, inclusiv gripa și virusul RSV.

Spray nazal pentru alergii ar putea preveni infecțiile Covid

În cadrul unui studiu clinic, 450 de adulți au fost împărțiți în două grupuri: unul a folosit spray-ul nazal cu azelastină de trei ori pe zi în fiecare nară, iar celălalt a primit un placebo. Participanții au fost testați de două ori pe săptămână timp de aproape două luni. Rezultatele au arătat că incidența infecțiilor cu Covid în grupul care a utilizat azelastina a fost de doar 2,2%, comparativ cu 6,7% în grupul placebo.

Cercetătorii sugerează că azelastina ar putea acționa prin legarea virusului în mucoasa nazală și prin inhibarea unei enzime cheie necesare replicării acestuia. De asemenea, există ipoteza că antihistaminicul ar putea interfera cu receptorul ACE2, punctul de intrare preferat al virusului în celulele umane.

CITEȘTE ȘI – Reforma sănătății, în viziunea Guvernului: Mai multă grijă pentru pacienți, mai puțină risipă

Dr. Robert Bals, profesor de medicină internă și pneumologie și autor principal al studiului, a declarat că spray-ul ar putea servi drept măsură profilactică scalabilă, mai ales în perioade cu transmitere comunitară ridicată sau în locuri aglomerate. Totuși, el subliniază că nu trebuie considerat un înlocuitor al vaccinurilor, iar studiile suplimentare sunt necesare pentru a recomanda utilizarea sa pe scară largă, în special pentru grupurile vulnerabile.

Specialiști independenți au avertizat că, deși rezultatele sunt promițătoare, este nevoie de mai multe date pentru a confirma eficiența în rândul persoanelor în vârstă sau imunocompromise. Dr. Peter Chin-Hong, expert în boli infecțioase, a precizat că azelastina ar putea reprezenta un instrument suplimentar pentru cei care o folosesc deja pentru alergii, dar vaccinurile rămân principala apărare împotriva Covid.

Studiul oferă totodată indicii importante pentru dezvoltarea viitoare a vaccinurilor mucosale, care ar putea bloca mai eficient infecțiile respiratorii prin țintirea directă a mucoasei nazale, o cale principală de intrare a virusurilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.