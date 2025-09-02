Sistemul de plată al medicilor de familie va fi modificat: două treimi din bani vor fi acordați în funcție de serviciile oferite, iar o treime pe baza pacienților înscriși

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul reunit al Parlamentului, că proiectul pe sănătate pentru care Executivul își asumă răspunderea reprezintă „un pas necesar pentru ordine și corectitudine în sistem”.

„Un stat care respectă cetățenii nu poate exista fără un sistem medical accesibil, eficient și decent pentru fiecare pacient”, a subliniat șeful Guvernului, amintind că, în ciuda majorărilor de bugete și a investițiilor făcute în ultimii ani, serviciile nu s-au îmbunătățit în mod real, iar problemele au continuat să se adâncească.

Bolojan a explicat că reforma se sprijină pe trei direcții principale. Prima vizează reducerea internărilor nejustificate și orientarea pacienților către medicina de familie și consultațiile de specialitate, ceea ce ar putea economisi peste 3 miliarde de lei. Sistemul de plată al medicilor de familie va fi modificat: două treimi din bani vor fi acordați în funcție de serviciile oferite, iar o treime pe baza pacienților înscriși.

A doua direcție urmărește creșterea accesului la servicii medicale pentru comunitățile izolate și pentru categoriile vulnerabile. Persoanele vârstnice, bolnavii cronici și pacienții cu dizabilități vor beneficia de îngrijiri la domiciliu fără costuri suplimentare. Totodată, se schimbă mecanismul de acces la medicamente inovative, pentru a fi mai predictibil și mai sustenabil, cu accent pe prescrierea de medicamente generice.

Cea de-a treia linie de reformă se referă la responsabilitate și performanță în spitale. Managerii vor fi evaluați după indicatori clari, numirile fără concurs vor fi eliminate, iar contractele vor include sancțiuni pentru serviciile fictive. Spitalele publice vor fi stimulate să-și adapteze activitatea la nevoile reale ale pacienților, iar cele private vor fi obligate să acopere costurile în cazul reinternărilor cauzate de externări nejustificate.

Guvernul introduce și categoria „spitale de importanță strategică”, pentru a prioritiza investițiile în unități esențiale în situații de criză. „Reforma aduce mai multă grijă pentru pacienți, reduce risipa și consolidează rețeaua publică de sănătate”, a concluzionat premierul.

