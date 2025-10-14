Spotify lansează conturi gestionate pentru copii: mai mult control pentru părinți în aplicația principală

Spotify extinde funcțiile pentru conturile partajate, oferind părinților mai mult control asupra muzicii pe care o ascultă copiii lor. Conturile gestionate sunt acum disponibile pentru abonații Premium Family din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Germania, Franța și Olanda, după un program pilot lansat anul trecut, permițând crearea unei experiențe muzicale separate pentru copiii sub 13 ani.

Control parental complet asupra conținutului

Conturile gestionate oferă părinților posibilitatea de a:

Filtra conținutul explicit;

Bloca anumite piese sau artiști;

Ascunde videoclipurile care pot fi redate împreună cu muzica.

Spotify precizează că funcțiile interactive sunt limitate pe conturile gestionate, iar opțiuni precum trimiterea de mesaje către alți utilizatori Spotify sunt complet blocate.

Spre deosebire de aplicația dedicată Spotify Kids, conturile gestionate permit părinților să personalizeze experiența muzicală a copiilor direct în aplicația principală Spotify, oferind libertatea copiilor de a adăuga melodii la favorite, de a crea playlisturi și de a primi recomandări personalizate fără a afecta istoricul sau algoritmul contului principal. Astfel, părinții nu vor vedea playlisturile sau statisticile lor de tip Discover și Wrapped afectate de preferințele muzicale ale copiilor.

Cum funcționează conturile gestionate

Conturile gestionate sunt disponibile exclusiv prin planul Premium Family, care include șase conturi Premium individuale pentru membri care locuiesc la aceeași adresă, la prețul de 19,99 USD pe lună.

Pentru a crea un cont gestionat, titularul planului trebuie să acceseze opțiunea „Add a Member” din pagina contului și să selecteze „Add a listener aged under 13 (sau echivalentul local)”.

