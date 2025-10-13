Milioane de utilizatori Microsoft, în pericol: suportul pentru Windows 10 se încheie mâine

O avertizare urgentă a fost emisă pentru milioane de utilizatori Microsoft din întreaga lume, în contextul unei schimbări majore: începând de mâine, compania va încheia oficial suportul pentru sistemul de operare Windows 10.

Această decizie marchează sfârșitul unei ere pentru unul dintre cele mai populare sisteme de operare din lume, utilizat de aproximativ 1,4 miliarde de dispozitive, dintre care aproape 43% rulează încă Windows 10. În Marea Britanie, estimările arată că 21 de milioane de persoane folosesc în continuare acest sistem, iar odată cu încheierea suportului tehnic și a actualizărilor de securitate, milioane de calculatoare vor deveni vulnerabile atacurilor cibernetice, scrie presa internațională.

De mâine, Microsoft nu va mai furniza actualizări automate de securitate sau asistență tehnică pentru Windows 10. Asta înseamnă că eventualele vulnerabilități descoperite ulterior nu vor mai fi reparate, oferind hackerilor o „poartă deschisă” către sistemele neactualizate.

Compania le recomandă utilizatorilor să facă trecerea gratuită la Windows 11, însă multe calculatoare mai vechi nu sunt compatibile cu noul sistem. Alternativ, Microsoft oferă opțiunea de „Extended Security Updates”, adică actualizări limitate de securitate valabile timp de încă 12 luni.

CITEȘTE ȘI – Microsoft Copilot pe Windows: acum poate crea documente Office și se poate conecta la Gmail

Însă, după această perioadă, dispozitivele care nu au făcut upgrade vor rămâne complet neprotejate. Pentru mulți utilizatori, singura soluție viabilă ar putea fi achiziționarea unui computer nou – o mișcare costisitoare, dar necesară pentru siguranța datelor personale.

Potrivit organizației The Restart Project, decizia Microsoft ar putea genera un impact ecologic masiv: aproximativ 400 de milioane de computere din întreaga lume vor pierde mâine suportul software, iar înlocuirea acestora ar putea duce la peste 700 de milioane de kilograme de deșeuri electronice.

„Sunt calculatoare care funcționează perfect, dar Microsoft îi obligă pe utilizatori să cumpere altele noi”, a declarat Fiona Dear, co-director al organizației. „Dacă Microsoft ar menține actualizările automate pentru Windows 10, ar putea preveni această avalanșă de e-waste.”

Sfârșitul suportului pentru Windows 10 marchează o tranziție inevitabilă către o tehnologie mai modernă, dar și o fractură între generațiile de utilizatori – între cei care pot face upgrade și cei care riscă să rămână în urmă. În timp ce Microsoft își apără decizia ca parte a evoluției digitale, realitatea este că milioane de persoane vor fi nevoite să aleagă între siguranță, costuri și sustenabilitate.

Ceea ce ar fi trebuit să fie un pas firesc către viitorul digital s-ar putea transforma într-un moment de vulnerabilitate globală – atât pentru utilizatori, cât și pentru planetă. Iar în timp ce unii se pregătesc să-și actualizeze sistemele, alții se întreabă: cât de sigur este, de fapt, viitorul digital pe care ni-l impune tehnologia?

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.