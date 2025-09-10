Spectacol total în preliminariile CM! Haaland scrie istorie, Ronaldo rămâne aproape de un nou record

Norvegia a zdrobit Moldova cu 11-1, iar Portugalia s-a impus dramatic în Ungaria.

Ultima rundă de meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026 a adus rezultate spectaculoase și performanțe istorice. Dacă România a irosit orice șansă de calificare directă după remiza din Cipru, în alte partide s-au înregistrat scoruri și momente de neuitat.

La Oslo, Norvegia a trecut de Republica Moldova cu scorul neverosimil de 11-1. Erling Haaland a fost omul meciului, reușind cinci goluri și două pase decisive. Atacantul lui Manchester City a intrat astfel în istoria preliminariilor europene, devenind primul jucător din ultimii 48 de ani care marchează de cinci ori într-o singură partidă. Ultimul care izbutise această performanță fusese austriacul Hansi Krankl, în 1977, împotriva Maltei.

Haaland are acum 48 de reușite în 45 de meciuri pentru naționala Norvegiei, cifre impresionante pentru un fotbalist de doar 24 de ani. Tot în partida cu Moldova s-a remarcat și Thelo Aasgaard: intrat pe teren în minutul 64, mijlocașul a înscris de patru ori, confirmând seara de vis a nordicilor.

Ronaldo, la un pas de a fi lider absolut în istoria preliminariilor

La Budapesta, Portugalia a câștigat cu 3-2 contra Ungariei, după un meci cu răsturnări de situație. Cristiano Ronaldo a transformat un penalty în minutul 58 și a ajuns la 141 de goluri pentru echipa națională. Dintre acestea, 39 au fost marcate în preliminariile Cupei Mondiale, record care îl plasează la egalitate cu guatemalezul Carlos Ruiz.

Astfel, starul lui Al Nassr mai are nevoie de doar o reușită pentru a deveni singurul fotbalist cu cele mai multe goluri înscrise în istoria preliminariilor Campionatelor Mondiale. Victoria Portugaliei a fost adusă în final de Joao Cancelo, care a marcat golul decisiv în minutul 86.

În alte partide, Anglia a surclasat Serbia, iar Franța s-a impus greu contra Islandei. Totuși, cea mai discutată prestație a serii rămâne cea a lui Haaland, care a intrat definitiv în istoria fotbalului european prin seara magică de la Oslo.

