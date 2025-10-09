Curtea de Apel București a admis joi contestația depusă de Sorin Oprescu și a decis reducerea pedepsei acestuia de la 10 ani și 8 luni la 9 ani și 8 luni de închisoare.

Instanța a motivat decizia prin faptul că una dintre infracțiunile pentru care fostul edil Sorin Oprescu fusese condamnat definitiv — abuzul în serviciu — a fost parțial dezincriminată de Curtea Constituțională.

Potrivit hotărârii, „Admite contestaţia declarată de contestatorul Oprescu Sorin-Mircea… Constată dezincriminată infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, pentru care contestatorul Oprescu Sorin-Mircea a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare… urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare. Dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu prezenta decizie. Definitivă.”

De la condamnare la fugă din țară și luptă în instanțe

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv pe 13 mai 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, spălare de bani, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu.

Înainte ca sentința să fie pronunțată, fostul primar a fugit din România și a fost localizat ulterior în Grecia.

Autoritățile române au solicitat extrădarea sa, însă procedurile sunt în continuare în derulare. Între timp, Oprescu a depus mai multe contestații în România, invocând apariția unor legi penale noi și decizii ale Curții Constituționale care ar putea influența sentința.

Argumentele apărării: abuzul în serviciu, dezincriminat parțial

Apărătorii lui Sorin Oprescu au invocat o decizie a Curții Constituționale din 2016, care a dezincriminat abuzul în serviciu atunci când acesta se bazează pe încălcarea legislației secundare.

Ei au susținut că, în cazul fostului edil, faptele se raportau la încălcarea regulamentului intern al Primăriei Capitalei, și nu a unei legi.

De asemenea, avocații au făcut trimitere și la o decizie CCR din 2018 privind spălarea banilor, însă argumentele au fost respinse anterior de Tribunalul București, care a considerat contestația drept un „apel mascat” împotriva unei hotărâri definitive.

„Pornind chiar de la cuprinsul cererii formulate de către condamnat, prin apărător ales, tribunalul constată că aceasta abundă de aprecieri teoretice fără aplicabilitate concretă… Condamnatul nu indică nicio diferenţă concretă între conţinutul constitutiv al infracţiunii prev. de art. 297 C.pen. în interpretarea ulterioară Deciziei nr. 405/2016 şi cel al infracţiunii prev. de art. 297 C.pen. în forma ulterioară intrării în vigoare a Legii nr. 200/2023”, se arăta în motivarea instanței.

Ce urmează pentru fostul edil

După decizia definitivă de joi, Curtea de Apel București urmează să emită un nou mandat de executare a pedepsei, redusă acum la 9 ani și 8 luni.

Sorin Oprescu rămâne în Grecia, unde autoritățile române continuă demersurile pentru extrădare.

