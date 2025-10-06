Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost eliberat sub condiții restrictive în Grecia, după ce fusese reținut sâmbătă.

Update: Fostul edil, reținut sâmbătă după-amiază la Salonic în baza unui mandat european emis de autoritățile române, a fost adus luni dimineață la Tribunalul din Salonic. După ce și-a prezentat explicațiile, judecătorii au decis eliberarea sa cu condiții: să se prezinte la secția de poliție de trei ori pe lună, să nu părăsească Grecia și să depună o cauțiune de 5.000 de euro.

Procedura are loc în contextul în care autoritățile române au depus o nouă cerere de extrădare în cazul lui Sorin Oprescu, după ce prima a fost respinsă.

Oprescu a fugit din România în urmă cu trei ani, chiar înainte de pronunțarea sentinței definitive.

Atunci, un judecător grec a refuzat extrădarea, acceptând argumentul apărării potrivit căruia condițiile din închisorile românești ar fi fost improprii.

România susține că penitenciarele s-au modernizat

Oficialii români afirmă însă că situația din penitenciare s-a schimbat și că standardele actuale garantează respectarea drepturilor deținuților. Acesta este principalul argument în noua cerere de trimitere a lui Oprescu în țară.

Fostul primar a fost condamnat la zece ani și opt luni pentru constituire de grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani. Având în vedere vârsta sa, legea prevede că ar putea executa doar două treimi din pedeapsă.

Decizia procurorului elen și eventualul verdict al instanței vor fi decisive pentru soarta extrădării.

