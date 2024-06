Sorin Grindeanu transmite că se vor finaliza loturile 1 şi 2 din Autostrada A7

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că lucrările la loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A7 Ploiești-Buzău se vor finaliza în toamna acestui an.

În cadrul unei vizite de lucru efectuate marți, Grindeanu a verificat stadiul lucrărilor la acest obiectiv important. El a precizat că, până în prezent, lucrările pe cele două loturi au fost realizate într-un procent de aproximativ 70%. Ministrul a subliniat importanța acestui proiect pentru infrastructura rutieră și a exprimat încrederea că termenele de finalizare vor fi respectate, asigurând astfel o îmbunătățire semnificativă a conexiunilor de transport în regiune.

“Luna trecută am dat nişte ţinte pentru lotul 1 şi lotul 2, undeva la 65% pe lotul 1 şi spre 70 pe lotul 2, ţintele au fost depăşite. Luna cealaltă când vin pe primul lot ajungem undeva la 75 %, cel de la Dumbrava la Mizil, pe Mizil – Pietroasele progresul se va apropia de 80%. Felicitări pentru tot ceea ce au făcut şi pe lotul 1 şi pe lotul 2, ceea ce ne duce în situaţia în care termenul asumat, octombrie anul acesta, să fie respectat. Ritmul e foarte bun, undeva la 650 de muncitori pe lotul 1, tot 600, chiar mai bine pe lotul 2, sute de utilaje. În toamna acestui an aceste două loturi vor fi finalizate”, a declarat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Pe cel de-al treilea lot, Pietroasele-Buzău, lucrările se desfăşoară într-un ritm normal, însă cu întârzieri din pricina unor decizii contradictorii.

“Se lucrează foarte bine pe lotul 3 Pietroasele-Buzău. Din păcate rămâne acel gust amar pe care îl am când anul trecut în iulie, august s-au semnat contractele pe loturile 1 şi 2. Putea să fie gata la finalul acestui an şi lotul 3 dacă se respecta ceea ce am spus noi iniţial, pentru că tot acolo s-a ajuns, un an jumate a fost pierdut”, a precizat Sorin Grindeanu.

