Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu s-a luat marți în coaliție o decizie despre concedierea a 13.000 de bugetari.

„Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliție astăzi. De aceea m-au mirat știrile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieșit. Noi am spus următorul lucru. Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim de administrație locală, în mod obligatoriu PSD-ul nu va accepta să discutăm doar de administrație locală, fără să discutăm de reduceri în administrația centrală. Și în al doilea rând, în mod obligatoriu, trebuie să existe acel pachet de relansare economică. Ăstea sunt condiții pe care noi le-am spus de câteva luni. În al treilea rând, ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că o să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administrație, nu e cazul. Nu am discutat așa ceea. Nu s-a ajuns la această concluzie”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

El a declarat că reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară, ci să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare.

„Nu pot să spun că urmare a ședinței de azi n-am înaintat în discuții legate de administrația locală și administrația centrală. Există încă lucruri care trebuie să fie clarificate, de exemplu, pe administrația centrală, unde mai trebuie a se veni cu mențiuni pe unele ministere. Astea sunt lucruri care nu pot fi închise așa pe repede înainte și nu s-au închis”, a mai spus liderul PSD.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!