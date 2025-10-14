Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles în privința reducerilor de personal și cheltuieli din primării și ministere

Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles în privința modului în care vor fi făcute concedierile din primării și ministere. Variantele decise nu vor fi însă anunțate decât în momentul în care coaliția își va asuma viitorul pachet de măsuri pentru relansarea economiei, anunțat de PSD, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Astfel, conform surselor citate, în primării vor fi concediați 10% dintre angajați. Primarii au libertatea de face reducerile de personal, ceea ce înseamnă că în unele administrații locale vor putea fi dați mai mulți oameni afara, iar în cele cu puțini angajați, pot fi tăiate cheltuielile.

În privința restructurărilor din ministere, pe masa liderilor coaliției au fost două variante luate în calcul.

Prima variantă presupune o reducere de 20% a angajaților, justificată de faptul că în ministere sunt de 4 ori mai multi angajați decât in primării.

A doua variantă: o reducere de personal cu 10%, la fel ca în cazul primăriilor.

Surse din coalitie spun că liderii partidelor de la guvernare au decis să meargă pe varianta nr. 2, adică o reducere de 10% a numărului de funcționari publici.

Și în acest caz, miniștrii vor avea libertatea de a-și alcătui cum vor viitoarea schemă de personal și ce reduceri de cheltuieli să facă.

Reformele guvernului Bolojan au stârnit critici din partea liderului PSD Sorin Grindeanu

Anterior, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Antena 3 CNN, că ceea ce guvernul Bolojan propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, o „concediere în masă”. Totodată, Grindeanu a spus că acest al treilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului trebuie să fie și ultimul adoptat prin angajarea răspunderii în Parlament.

„Acest pachet 3 trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conţină şi acea parte de măsuri de relansare şi de stimulare economică. Altfel, riscăm în acest moment ca o criză bugetară, să o transformăm într-o criză economică”, a adăugat Grindeanu. Măsurile de relansare economică propuse de PSD vizează crearea a peste 120.000 de noi locuri de muncă, reducerea deficitului comercial de la 9,5% din PIB în 2025 la sub 8% din PIB în maximum 3 ani.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!