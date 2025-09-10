Sorin Cârțu, atac direct la Lucescu după 2-2 cu Cipru! „Baiaram nefolosit? O mare greșeală”

Președintele Universității Craiova critică deciziile selecționerului și lipsa de reacție a jucătorilor din axul central.

România a remizat 2-2 în deplasarea din Cipru și își vede serios compromise șansele de calificare directă la Campionatul Mondial 2026. Evoluția echipei lui Mircea Lucescu a stârnit numeroase critici, printre cele mai dure fiind cele formulate de Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova.

Fostul antrenor s-a arătat extrem de nemulțumit de randamentul jucătorilor și de schimbările făcute de selecționer, considerând că România nu arată ca o echipă pregătită pentru un turneu final.

„Cum se poate așa ceva?!”

Cârțu a analizat meciul și a punctat problemele majore din jocul „tricolorilor”:

„N-am jucat nimic, n-am înțeles nimic. Dacă stai să te gândești, am avut trei șuturi din poziție singur cu portarul și am marcat două goluri. Singurele reușite pe atac. Dar jucătorii din axul central n-au dat deloc la poartă! Cum se poate așa ceva?! Spania a marcat cinci din cele șase goluri cu Turcia cu jucătorii din mijloc. Mijlocașii noștri n-au dat un șut la poartă, Marinii și Stanciu. Pentru mine, barometrul echipei este oferit de axul central. Așa aduci siguranță apărătorilor și produci pentru atac.”, potrivit GSP.ro.

El a criticat și modul în care România a primit primul gol:

„Cum am luat primul gol, incredibil!, cum e posibil să treacă unul de 4-5 jucători de-ai României?! Asta nu e evoluție de echipă care vrea la Mondiale! Noi nu concurăm pentru așa ceva.”

„Baiaram ar fi ajutat mai mult decât cei introduși”

Cârțu a ținut să evidențieze și o greșeală majoră a selecționerului: nefolosirea lui Baiaram.

„Baiaram nefolosit? A fost o mare greșeală. Când vorbești de națională nu te interesează vârsta, ci doar forma de moment. Baiaram e cel mai în formă fotbalist din România. Să nu-l bagi deloc în două meciuri… Cu Canada ar fi putut fi introdus un pic, să iei presiunea debutului, apoi cu Cipru mai mult. Ar fi ajutat mai mult echipa decât jucătorii care au fost pe teren!”

Președintele Craiovei a menționat și alte opțiuni care, în opinia lui, ar fi trebuit luate în calcul:

„Și Screciu era o soluție mai bună decât Ghiță. Vorbim de jucători în formă, cu tonus competițional. Au fost deciziile selecționerului, dar s-au dovedit că n-au fost bune. Când ciprioții au început să impună ritmul, poate că era bine să fie introduși jucători combinativi ca să le pui probleme în defensivă. Jucători ca Mitriță, ca Baiaram.”

În privința viitorului lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, Cârțu a refuzat să dea un verdict, lăsând decizia la latitudinea selecționerului:

„Nu comentez, este decizia lui Mircea Lucescu. Cred că-și face dânsul analize. Sunt probleme de analize interioare, decizia e la el.”

Cu doar șanse teoretice de calificare directă, România mai poate spera la Campionatul Mondial doar prin barajul obținut datorită rezultatelor din Nations League.

