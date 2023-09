Sorana Cîrstea, performanță în premieră la US Open

Sorana Cîrstea s-a calificat în premieră în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, la New York, după ce a produs o surpriză, prin victoria în faţa kazahei Elena Rîbakina, cu 6-3, 6-7 (6/8), 6-4.



Cîrstea (33 ani, 30 WTA), cap de serie numărul 30, s-a impus după două ore şi 47 de minute şi a reuşit cea mai mare performanţă a sa la Flushing Meadows.



Rîbakina (24 ani), campioană la Wimbledon în 2022, nu a depăşit niciodată turul al treilea la New York. Kazaha a câştigat ambele meciuri anterioare cu Cîrstea, în 2020, în primul tur la Doha, cu 3-6, 6-3, 6-1, şi în primul tur la Roland Garros, cu 6-0, 6-3.



Cîrstea a început meciul foarte bine şi a avut 4-1 în primul set, reuşind să câştige cu 6-3. În actul secund s-a mers cap la cap până în tiebreak, după ce Sorana a salvat două mingi de set la 5-6. Rîbakina, finalistă anul acesta la Australian Open, a avut 4-0 în tiebreak, dar a fost egalată, 4-4, însă a izbutit în cele din urmă să se impună cu 8-6. În decisiv, Cîrstea s-a aflat totul în control, conducând cu 2-0, 4-1 şi 5-3. A servit pentru meci, dar Rîbakina a făcut break şi s-a apropiat la 5-4, însă românca a încheiat meciul pe serviciul adversarei.



Cîrstea a avut 4 aşi şi 3 duble greşeli, în timp ce Rîbakina a încheiat cu 3 aşi şi 3 duble greşeli. Sorana a avut un plus la mingile direct câştigătoare (33-30) şi a făcut mai puţine erori neforţate (42-55).



Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 284.000 de dolari şi 240 de puncte WTA.



În optimile de fnală, Cîrstea o va înfrunta pe elveţianca Belinda Bencic (26 ani, 13 WTA), care a trecut în turul al treilea de chinezoaica Lin Zhu cu 7-6 (7/1), 2-6, 6-3.



Cîrstea are 2-1 în meciurile directe cu Bencic, pe care a învins-o în februarie 2021, în optimile turneului Grampians Trophy de la Melbourne, cu 7-5, 6-2, şi în august 2022, în primul tur la Cincinnati, cu 6-2, 6-7 (3/7), 6-4. Bencic a câştigat chiar la US Open, anul trecut, în turul secund, cu 3-6, 7-5, 6-2.

