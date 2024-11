Sondajele prezidențiale: Ciolacu și Simion, favoriți pentru turul doi, dar lupta rămâne strânsă

Sondaje recente indică avansul lui Marcel Ciolacu și o competiție acerbă între George Simion și Elena Lasconi pentru locul secund. Discrepanțele între rezultatele diferitelor institute de cercetare adaugă tensiune în cursa electorală.

Marcel Ciolacu în frunte, dar competiția pentru turul doi este acerbă

Conform unui sondaj realizat de Verifield la comanda USR, președintele PSD, Marcel Ciolacu, se află pe primul loc în preferințele electoratului cu 26,3%. George Simion, liderul AUR, ocupă locul secund cu 18,8%, urmat îndeaproape de candidata USR, Elena Lasconi, cu 17,1%. Sondajul evidențiază o creștere a lui Ciolacu și Lasconi față de cercetările anterioare, în timp ce Simion, Mircea Geoană și Nicolae Ciucă pierd teren.

Evoluții notabile

Marcel Ciolacu (PSD) : Creștere marginală față de începutul lunii, de la 25,9% la 26,3%.

: Creștere marginală față de începutul lunii, de la 25,9% la 26,3%. George Simion (AUR) : O scădere semnificativă de la 21,2% la 18,8%.

: O scădere semnificativă de la 21,2% la 18,8%. Elena Lasconi (USR): Creștere de 1,4 puncte procentuale, de la 15,7% la 17,1%.

Pe locurile următoare se află Mircea Geoană, cu 8,1%, în scădere de la 13,2%, și Nicolae Ciucă (PNL), cu 7,3%, față de 8,5% în sondajul anterior.

AtlasIntel: Lasconi și Simion, la egalitate

Un alt sondaj, realizat de AtlasIntel, oferă o perspectivă diferită asupra cursei electorale. În această cercetare, Marcel Ciolacu conduce cu 25,4%, iar lupta pentru locul secund este strânsă, Elena Lasconi și George Simion fiind cotați la egalitate, fiecare cu 14,2%. Nicolae Ciucă urmează cu 10,2%, iar Mircea Geoană înregistrează 9,1%.

Rezultate AtlasIntel:

Marcel Ciolacu: 25,4%

Elena Lasconi: 14,2%

George Simion: 14,2%

Nicolae Ciucă: 10,2%

Mircea Geoană: 9,1%

Această cercetare subliniază dinamica schimbătoare a preferințelor electorale, Lasconi reducând diferența față de contracandidații săi principali.

CIRA și BCS: Scenarii alternative

Sondajele realizate de The Center for International Research and Analyses (CIRA) și Biroul de Cercetări Sociale (BCS) oferă rezultate care indică posibilitatea ca finala prezidențială să fie între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Conform acestor cercetări: