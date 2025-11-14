Piața globală a vehiculelor electrice continuă să scrie istorie. În septembrie 2025, vânzările mondiale au depășit pragul de 2,1 milioane de unități, stabilind un nou record absolut pentru o singură lună. Creșterea este impresionantă: în primele 9 luni ale anului, s-au vândut deja 14,7 milioane de mașini electrice, cu 26% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Europa accelerează, America frânează

Conform raportului Rho Motion, Europa a înregistrat vânzări de 427.000 de vehicule electrice în septembrie, un salt de 36% față de anul precedent. Marea Britanie a atins un nou maxim istoric, fiind ajutată de programul Electric Car Grant introdus în luna iulie.

În același timp, Germania pregătește un pachet de stimulente de 3 miliarde de euro care va începe anul viitor, vizând în special gospodăriile cu venituri mici și medii.

„Piața globală a vehiculelor electrice a depășit două milioane de unități într-o singură lună pentru prima dată, fiind impulsionată de cererea record din piețele majore”, a comentat Charles Lester, managerul de date al Rho Motion.

În SUA, situația este diferită. După două luni consecutive de vânzări record, americanii s-au grăbit să profite de creditele fiscale federale care au expirat pe 30 septembrie. Vânzările au crescut cu 66% față de anul trecut, dar acum se așteaptă o scădere drastică în ultimul trimestru. Producători precum General Motors, Mercedes-Benz și Volkswagen au anunțat deja suspendarea sau reducerea producției de vehicule electrice pe teritoriul american.

China rămâne piața dominantă cu 1,3 milioane de unități vândute doar în septembrie. În primele nouă luni ale anului, chinezii au comercializat aproape 9 milioane de vehicule electrice, consolidându-și poziția de cea mai matură piață EV din lume.

Realitatea din România

Situația din România reflectă paradoxul mobilității electrice europene. Pe de o parte, există un interes crescând pentru vehicule electrice. La finalul anului 2024, România avea un parc auto de 54.471 de mașini electrice, cu o creștere de 27% față de anul anterior. Pe de altă parte, vânzările au scăzut dramatic în 2024, pe fondul reducerii la jumătate a subvențiilor Rabla Plus.

Vestea bună este că în august 2025, vânzările de mașini 100% electrice au crescut cu 93,1% față de aceeași lună a anului precedent, ajungând la o cotă de piață de 6,3%. Este prima lună de creștere după un an dificil, semn că piața începe să se stabilizeze.

Pentru români, cele mai accesibile mașini electrice disponibile în 2025 au prețuri până la 30.000 de euro cu TVA, fără a include subvențiile de stat. Programul Rabla Plus oferă acum puțin peste 3.600 de euro pentru achiziția unui vehicul electric nou.

Tranziția către mobilitatea electrică este inevitabilă, iar cifre din ultimele luni se bucură de un trend pozitiv. Și odată cu asta, punerea în legalitate a unui nou vehicul se face din ce în ce mai rapid, prin programări online la RAR și la SRPCIV. Același lucru se întâmplă și când vine vorba de RCA înmatriculare, întrucât șoferii pot accesa portaluri online unde pot emite rapid polița de asigurare obligatorie.