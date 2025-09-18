Șoc în Cupa Greciei! PAOK a fost umilită de Levadiakos, iar Răzvan Lucescu își asumă responsabilitatea

Formația din Salonic a pierdut categoric, scor 1-4, iar antrenorul român a catalogat rezultatul drept „rușinos”.

Debut dezastruos pentru PAOK Salonic în Cupa Greciei. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a suferit o înfrângere usturătoare pe terenul celor de la Levadiakos, scor 1-4, într-o partidă în care defensiva a cedat rapid, iar greșelile individuale au costat scump.

Deși pornea ca mare favorită, PAOK a fost surprinsă încă din start. În minutul 12, Kedziora și-a trimis mingea în propria poartă, iar gazdele au trecut în avantaj. Fedor Chalov a restabilit egalitatea în minutul 36, din penalty, dar Levadiakos a revenit imediat pe tabelă, prin Vichos, înainte de pauză.

Declarații dure din partea lui Răzvan Lucescu

Repriza secundă a adus prăbușirea completă a echipei din Salonic. În doar două minute, între 51 și 53, Pedrozo și Manthatis au înscris, stabilind un categoric 4-1.

La final, Răzvan Lucescu și-a exprimat dezamăgirea și a recunoscut că rezultatul va cântări greu în sezonul echipei: „Nu e cazul să analizăm meciul. Rezultatul de astăzi este, într-adevăr, o rușine. Îmi asum în totalitate responsabilitatea, așa este corect. Când primești asemenea goluri, în urma unor greșeli uriașe făcute, și în același timp ai ocazii mari, nu poți să pretinzi prea multe. Repet, este un rezultat rușinos și vom trăi cu această rușine în acest sezon. Nu cred că mai putem spune altceva”, a declarat tehnicianul român pentru metrosport.gr.

Pentru PAOK urmează o serie de meciuri importante. Echipa lui Lucescu va întâlni pe teren propriu Panetolikos în campionat, apoi va debuta în grupele Europa League, contra celor de la Maccabi Tel Aviv.

