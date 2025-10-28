Problemele economice declanșate de războiul din Ucraina, inclusiv o nemulțumire populară tot mai pronunțată, îi creează lui Vladimir Putin frici cu privire la o posibilă lovitură de stat, scrie publicația britanică The Telegraph.

Punctul de cotitură pentru regimul Putin a fost cel în care forțele speciale ale Rusiei l-au făcut dispărut pe Mihail Hodorkovski, sub amenințarea armei, în octombrie 2003. Hodorkovski, care controla compania energetică Yukos, era cel mai bogat om din Rusia și un critic deschis al lui Putin.

Astfel, el a devenit primul oligarh încarcerat de Putin, eliminând orice dubiu că Rusia lui Putin putea să devină o democrație.

Distrugerea ulterioară a Yukos a reprezentat începutul sfârșitului pentru orice fel de pretenție de transparență economică sau de idee de economie de piață deschisă în Rusia lui Putin.

Putin îl vede pe Hodorkovski o amenințare reală din nou

Aproape exact 22 de ani mai târziu, Rusia este o dictatură în toată puterea cuvântului, iar Putin îl consideră din nou pe Hodorkovski o amenințare.

În octombrie, FSB-ul l-a acuzat pe Hodorkovski, care se află în exil în Londra, și pe alți 22 de membri ai Comitetului Anti-Război al Rusiei, că pun la cale o lovitură de stat.

Conform succesorului KGB-ului, acest comitet în exil, creat ca organizație de opoziție față de invazia rusească în Ucraina, „își dorește preluarea violentă a puterii și răsturnarea ordinii constituționale în Federația Rusă”.

Hodorkovski neagă și spune că aceste acuzații sunt doar niște minciuni. Experții în politica Kremlinului spun că aceste acuzații arată că există o senzație de vulnerabilitate în inima statului rus.

„Ne spune că Kremlinul devine paranoic”, spune John Herbst, director senior la Centrul pentru Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador american în Ucraina. „Putin caută dușmani pentru a-și amplifica puterea regimului”.

Brusc, Putin are mai multe motive să se teamă.

