Siria vrea arestarea fostului președinte Bashar al-Assad

Autoritățile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamiști conduși de actualul președinte Ahmed al-Sharaa, a anunțat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul președinte va fi dat în urmărire internațională prin Interpol, potrivit agenției SANA, citată de DPA.

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzații, printre care crime cu premeditare și tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în orașul Daraa. La acea vreme, în contextul mișcării așa-numite ‘Primăvara Arabă’, o serie de revolte populare succesive au avut loc în țări din Orientul Mijlociu împotriva unor regimuri autoritare, unele dintre acestea fiind înlocuite, fără a deveni însă democrații, iar în alte cazuri revoltele au condus la războaie civile îndelungate, cum a fost cel al Siriei.

O mișcare pro-democrație a fost declanșată astfel în această țară în 2011, dar președintele al-Assad a răspuns cu o represiune violentă. Situația a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morți, milioane de refugiați și devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturați sau uciși fără urmă, conform avocaților pentru drepturile omului.

Noul președinte încearcă să stabilească relații normale cu Rusia

După înlăturarea lui al-Assad de la putere, noua conducere siriană a președintelui islamist interimar Ahmed al-Sharaa a încercat să proiecteze o imagine moderată și să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obțină sprijin internațional pentru reconstrucția țării distruse de război.

Noile autorități de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relațiile cu Rusia, în pofida ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui al-Assad în timpul războiului. Miniștrii sirieni ai Externelor și Apărării au efectuat deja vizite la Moscova, iar Ahmed al-Sharaa a avut în februarie o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, ei convenind atunci să continue contactele pentru a dezvolta o agendă de cooperare bilaterală, dar nu au ajuns la niciun acord cu privire la viitorul celor două baze militare rusești din Siria. Președintele sirian a primit din partea Rusiei invitația să participe în octombrie la Moscova la summitul Rusia – Liga Arabă.

