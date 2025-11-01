De către

Firmele trebuie să depună o serie de declarații și formulare importante până la finalul lunii noiembrie, potrivit calendarului obligațiunilor fiscale publicat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna noiembrie 2025, document care vine în sprijinul contribuabililor și firmelor din România.

Acesta include principalele termene de plată și declarare ce trebuie respectate pe parcursul celei de-a unsprezecea luni a anului.

Conform ANAF, scopul publicării calendarului este de a ajuta contribuabilii să evite întârzierile și eventualele sancțiuni, oferind o imagine clară asupra tuturor obligațiilor fiscale din această perioadă.

25 noiembrie – ziua cu cele mai multe termene-limită

Cea mai importantă dată fiscală din luna noiembrie este 25 noiembrie 2025, zi în care contribuabilii trebuie să depună un număr semnificativ de formulare și declarații, între care:

Formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

Formularul 112 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa persoanelor asigurate”;

Formularele 208, 224, 300, 301, 307, 311 și 390 VIES, aferente diferitelor categorii de taxe și operațiuni intracomunitare.

Această dată este considerată, potrivit ANAF, cea mai aglomerată zi a lunii, întrucât reunește cele mai multe termene-limită de depunere și plată.

Documentul complet, disponibil online

Calendarul complet al obligațiilor fiscale pentru luna noiembrie 2025 poate fi consultat gratuit pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la secțiunea dedicată noutăților pentru contribuabili.

Instituția recomandă contribuabililor să verifice constant calendarul actualizat, întrucât modificările legislative pot influența termenele și procedurile de declarare.

