Shrek 5 stârnește controverse printre fani – VIDEO

DreamWorks a lansat primul trailer pentru Shrek 5, iar unul dintre cele mai discutate detalii este faptul că fiica lui Shrek și Fiona este interpretată de Zendaya. Cu toate acestea, trailerul de aproximativ 30 de secunde a stârnit controverse printre fani, atât din cauza conținutului, cât și a stilului de animație.

Shrek 5 stârnește controverse, deși încă nu a apărut

O mare parte a trailerului prezintă personajele principale navigând printr-o versiune de TikTok fantasy, unde apar scene precum Shrek dansând sau Pinocchio postând conținut absurd. Reacțiile negative sugerează că umorul pare forțat, ceea ce ridică semne de întrebare despre calitatea finală a filmului.

Un alt aspect criticat este schimbarea vizuală a lui Shrek și Donkey, însă există motive clare pentru această diferență. În primul rând, tehnologia animației a evoluat semnificativ din 2001 (când a apărut primul film) și chiar din 2010 (când s-a lansat Shrek 4).

În al doilea rând, povestea pare să aibă un salt temporal, ceea ce justifică un Shrek mai în vârstă. În plus, filmul folosește un nou motor grafic, MoonRay, același utilizat în Puss in Boots: The Last Wish din 2022, ceea ce explică schimbările vizuale.

Reacțiile negative sunt evidente: trailerul a primit mai multe dislike-uri decât like-uri pe canalul oficial Universal Pictures de pe YouTube, un semn îngrijorător pentru un film așteptat de 15 ani. Cu toate acestea, având în vedere popularitatea francizei, este greu de crezut că Shrek 5 nu va deveni un succes financiar, probabil atingând încasări de peste un miliard de dolari.

