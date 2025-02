„Ne Zha 2” cunoaște cel mai mare succes de box office global din istoria animațiilor – VIDEO

Filmul de animație chinezesc „Ne Zha 2” a devenit, marți, cel mai mare succes de box office global din istoria animațiilor, depășind Inside Out 2 de la Pixar.

Succes uriaș pentru „Ne Zha 2”

Potrivit datelor de pe platforma de vânzări de bilete Maoyan, filmul a înregistrat o încasare totală de 12,3 miliarde de yuani (aproximativ 1,69 miliarde de dolari), inclusiv vânzările de bilete în avans și veniturile din afaceri externe, plasându-se astfel pe locul opt în topul celor mai bine vândute filme la nivel global.

Un aspect remarcabil al succesului „Ne Zha 2” este faptul că 99% din veniturile sale de box office provin din China continentală, spre deosebire de filmele hollywoodiene care depind de o distribuție globală largă.

„Ne Zha 2” este continuarea unui alt succes din 2019, „Ne Zha”, și este inspirat din romanul clasic chinezesc din secolul al XVI-lea The Investiture of the Gods, care prezintă un băiat erou cu puteri magice ce apără orașul fortificat Chentangguan.

Regizat de Yang Yu, cunoscut și sub numele de Jiaozi și originar din Sichuan, „Ne Zha 2” a contribuit la stabilirea unui record istoric pentru încasările din timpul Anului Nou Lunar chinezesc din 2025.

Box office-ul reprezintă totalitatea încasărilor obținute din vânzarea de bilete pentru un film, fie că este vorba de proiecții în cinematografe sau de vânzări online. Este un indicator esențial al succesului financiar al unui film și un element crucial în industria cinematografică.

Cu toate acestea, box office-ul nu reflectă doar popularitatea unui film în rândul publicului, ci și strategia de marketing, distribuția internațională și evenimentele sau perioadele în care este lansat filmul.

În lumea cinematografiei, box office-ul devine un barometru important, ce ajută studiourile și producătorii să determine rentabilitatea unui film și să planifice viitoare proiecte.

De asemenea, box office-ul este folosit pentru a compara performanțele diferitelor producții, oferind o imagine clară asupra preferințelor publicului și asupra evoluției pieței filmului. Un film care reușește să înregistreze încasări semnificative într-o perioadă scurtă de timp, poate deveni un fenomen global, cu o influență considerabilă în cultura pop.

