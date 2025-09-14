Sfârșit tragic! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la doar 23 de ani, lovită de un camion

Sportiva originară din Bressanone și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut în Salzburg.

Lumea sportului este în doliu după moartea fulgerătoare a patinatoarei italiene Julia Marie Gaiser. Tânăra de numai 23 de ani a fost victima unui accident rutier produs joi, 11 septembrie, într-o intersecție aglomerată din Salzburg.

Potrivit presei italiene, Julia Marie se afla pe bicicletă, circulând regulamentar pe o pistă special amenajată, când a fost acroșată de un camion care vira la dreapta. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale și a încercărilor de resuscitare, sportiva nu a mai putut fi salvată.

Șoferul camionului, un austriac de 46 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Reacții după tragedie

Primarul Andreas Jungmann a transmis un mesaj emoționant: „Transmit sincere condoleanțe familiei Gaiser. Este o mare pierdere, mai ales pentru lumea sportului. Julia Marie a fost o mare patinatoare”.

Anneliese Schenk, șefa departamentului de patinaj artistic al comitetului provincial FISG, a vorbit cu regret despre dispariția ei: „A început să patineze târziu, comparativ cu standardele sportului nostru: avea aproximativ 8 ani, când multe fete încep la 4 sau 5 ani. În ciuda acestui fapt Julia Marie a reușit să obțină rezultate bune, datorită antrenamentului zilnic. Pentru ea, patinajul era totul și a trăit acest sport cu mare pasiune. O vreme, a fost chiar chemată la echipa națională. Gândurile mele se îndreaptă acum către părinții Juliei Marie, doi oameni minunați”.

Cine a fost Julia Marie Gaiser

Născută pe 21 noiembrie 2001, Julia Marie Gaiser a crescut în comunitatea Bressanone și s-a antrenat în liceu la centrul provincial de patinaj artistic din Egna. A debutat la clubul Wintersportverein Wsv Brixen, unul dintre cele mai active din regiune, cu peste 200 de membri.

Ulterior s-a mutat la Salzburg, unde a urmat studiile universitare și a devenit membră a echipei Eis Team Salzburg. A participat constant la competiții și expoziții internaționale, printre care Skate Emirates 2024 din Dubai, și s-a clasat frecvent în top 10 la campionatele naționale ale Austriei.

Destinul său s-a frânt brusc la doar 23 de ani, lăsând în urmă o carieră promițătoare și o comunitate sportivă îndurerată.

