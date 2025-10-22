În schimb, domeniul estetic și cel hotelier au continuat să crească: saloanele de înfrumusețare au avut un plus de 13%

Volumul cifrei de afaceri din sectorul serviciilor destinate populației a înregistrat o scădere în primele opt luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), declinul a fost de 0,7% în termen brut și de 1,1%, după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Reducerea a fost influențată, în principal, de performanțele slabe ale agențiilor de turism și ale operatorilor de pachete turistice, care au raportat o diminuare de 15,8% a cifrei de afaceri. Activitățile de jocuri de noroc și alte servicii recreative au scăzut cu 3,5%, iar serviciile de curățătorie pentru textile și blănuri au înregistrat o ușoară contracție de 0,1%.

În schimb, domeniul estetic și cel hotelier au continuat să crească: saloanele de înfrumusețare au avut un plus de 13%, iar hotelurile și restaurantele un avans modest, de 0,2%.

La nivel lunar, august 2025 a adus o scădere de 2,3% a volumului cifrei de afaceri față de iulie, ca urmare a diminuării activității în zone, precum spălătoriile chimice (-12,3%), serviciile de coafură (-9,4%) și sectorul hotelier și de alimentație publică (-3,6%). În schimb, agențiile de turism au consemnat o creștere spectaculoasă, de 21,6%, semn că vârful sezonului estival a stimulat rezervările.

Comparativ cu august 2024, sectorul serviciilor de piață prestate populației a suferit o contracție de 7,3%, reflectând o scădere semnificativă a cererii pentru pachete turistice (-17,5%) și servicii de curățare (-16,7%), dar și o diminuare de aproape 8% în hoteluri și restaurante.

Singura activitate care a reușit să se mențină pe plus a fost cea de jocuri de noroc și alte activități recreative, cu un avans ușor, de 0,8%.

INS notează că, per ansamblu, sectorul rămâne sub presiunea costurilor ridicate și a scăderii consumului intern, în timp ce segmentele de turism și ospitalitate continuă să se confrunte cu o revenire lentă după vârful sezonier.

