Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că țările europene și Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina, a declarat ministerul său, relatează AFP.

În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York, Lavrov ‘a subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev și de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului’, a indicat Ministerul rus de Externe, potrivit barrons.com.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susținut la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.

