Liderul ucrainean are pe agendă aproape 20 de întrevederi cu șefi de stat și de guvern, alături de evenimente paralele, organizate de delegația sa

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a lua parte la lucrările de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, informează Ukrinform. Programul său include atât reuniuni multilaterale, cât și discuții bilaterale, cu accent pe războiul declanșat de Rusia și pe consolidarea sprijinului internațional pentru Kiev.

Marți după-amiază, Zelenski va vorbi în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, unde tema centrală va fi agresiunea rusă asupra Ucrainei. A doua zi dimineață, șeful statului ucrainean se va adresa plenului Adunării Generale, în cadrul dezbaterii generale. Tot marți, la New York, este prevăzută și întâlnirea bilaterală cu președintele SUA, Donald Trump, confirmată oficial de Casa Albă.

Pe lângă aceste momente, liderul ucrainean are pe agendă aproape 20 de întrevederi cu șefi de stat și de guvern, alături de evenimente paralele organizate de delegația sa. Prima doamnă, Olena Zelenska, va participa la inițiative dedicate educației și protejării copiilor ucraineni răpiți de Rusia. De asemenea, pentru prima dată, summitul Platformei Crimeea va fi găzduit pe scena internațională, subliniind, potrivit lui Zelenski, caracterul global al provocărilor generate de război.

„Am venit la New York pentru ONU, pentru summitul Coaliției noastre dedicate revenirii copiilor răpiți și pentru a reafirma că sprijinul partenerilor este vital. Ne amintim că totul a început în Crimeea și vom face totul pentru a opri războiul”, a transmis președintele pe rețelele sociale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube