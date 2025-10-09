De către

Anul 2025 marchează o nouă etapă alarmantă în evoluția climei: luna septembrie a fost a treia cea mai caldă înregistrată vreodată pe Pământ, potrivit datelor publicate de Observatorul European Copernicus.

Cu o temperatură medie globală de 16,11 °C, septembrie a fost cu 1,47 °C mai caldă decât perioada preindustrială (1850–1900), confirmând tendința persistentă de încălzire determinată de activitatea umană.

„Contextul global al temperaturilor rămâne acelaşi, cu valori obstinatamente ridicate pe uscat şi la suprafaţa mărilor, reflectând influenţa continuă a acumulării de gaze cu efect de seră în atmosferă”, a declarat Samantha Burgess, strateg climatic la Copernicus.

Valuri de căldură în Europa și în regiunile polare

Datele arată că temperaturile cele mai ridicate, raportate la media din 1940, s-au înregistrat în Europa de Nord și de Est, afectând țările baltice, Balcanii și o parte din Scandinavia.

În afara continentului, Canada, Groenlanda, Siberia și Antarctica au cunoscut, de asemenea, abateri termice semnificative.

Lunile anterioare, iulie și august 2025, au fost la rândul lor printre cele mai călduroase din istorie, indicând o continuitate a fenomenului de încălzire globală.

Precipitații extreme și contrast climatic puternic

În timp ce anumite regiuni din Europa – precum Italia, Croația, Spania și zona de est a Mării Negre – s-au confruntat cu ploi abundente și inundații, în America de Nord, America de Sud, Rusia asiatică și India de Nord, precipitațiile au fost considerabil sub medie, accentuând dezechilibrul climatic.

Copernicus, program științific al Uniunii Europene, publică lunar rapoarte climatice globale, bazate pe măsurători satelitare, observații la sol și modele climatice.

Analizele acoperă ultimii 85 de ani și permit urmărirea detaliată a tendinței de creștere a temperaturilor.

Specialiștii atrag atenția că aceste date confirmă accelerarea schimbărilor climatice, iar lunile din 2025 se înscriu deja într-un șir îngrijorător de recorduri termice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.