Donald Trump a anunțat cu puțin timp în urmă că Charlie Kirk a murit, transmite Antena 3 CNN.



Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a relatat Fox News, citând un purtător de cuvânt al influentului aliat al președintelui american Donald Trump, notează Reuters și AFP.

‘Charlie Kirk a fost împușcat la Utah Valley University. Starea sa nu este cunoscută deocamdată’, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Fox, precizând că Kirk a fost dus la spital.

O înregistrare video a incidentului circulând pe rețelele de socializare îl arată pe Kirk adresându-se unei mari mulțimi în aer liber, când se aude un zgomot puternic care a răsunat ca un foc de armă. Kirk poate fi văzut ducându-și repede mâna la gât în timp ce cade de pe scaun, făcând participanții să fugă.

‘A fost tras un foc de armă dintr-o clădire din apropiere și avem un suspect în arest’, a declarat un purtător de cuvânt al universității pentru Reuters într-un e-mail.

‘Urmărim îndeaproape rapoartele despre tragicul atac armat care l-a implicat pe Charlie Kirk la Utah Valley University’, a declarat pe X directorul FBI, Kash Patel. ‘Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui și de toți cei afectați’, a adăugat el.

Charlie Kirk a ajutat foarte mult la victoria lui Donald Trump în alegeri

Patel a mai spus că agenții FBI vor ajunge rapid la fața locului.

Acest polemist american de extremă dreapta a fost un personaj important în campania miliardarului republican. El a condus o organizație însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influențeze alegerile prezidențiale.

‘Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat’, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social. ‘Domnul să îl binecuvânteze!’,a adăugat el.

