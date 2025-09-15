Ministrul David avertizează că școala e „pe marginea prăpastiei” și lansează un apel pentru consens politic

Senatorii au respins moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Documentul a strâns 40 de voturi „pentru”, 82 „împotrivă” și o singură abținere, lăsându-l pe ministru în funcție, deși criticile la adresa sa au fost dure.

În plen, Daniel David a reiterat avertismentul că România se află într-un punct critic: aproape jumătate dintre elevi se confruntă cu analfabetismul funcțional, situație pe care a catalogat-o drept „risc de securitate națională”. „Dacă nu suntem atenți, ne vom transforma într-o civilizație eșuată, prizonieră obscurantismului”, a spus acesta.

Ministrul a explicat că unele măsuri contestate, precum majorarea normei didactice cu două ore, nu au fost prioritățile sale inițiale, dar au devenit inevitabile în contextul crizei fiscal-bugetare. El a subliniat că deciziile au fost asumate la nivelul întregii coaliții de guvernare, iar fără acest sprijin politic, nu ar avea motiv să continue la Minister. „Dacă moțiunea ar fi trecut, aș fi plecat imediat. Nu sunt aici pentru funcție, ci pentru a apăra educația, chiar și cu prețul imaginii mele profesionale”, a afirmat David.

Premierul Ilie Bolojan a intervenit la dezbatere pentru a susține că „nu au existat alte posibilități” decât aplicarea acestor corecții bugetare, amintind că România se împrumută anual cu 30 de miliarde de euro pentru a-și acoperi cheltuielile.

În același timp, Daniel David a lansat un apel la consens politic, propunând un „pact pentru educație și cercetare” valabil un deceniu. Acesta include trei principii: bugetul educației să nu scadă de la un an la altul, educația și cercetarea să rămână unite, iar toate reformele majore să se încadreze în standardele europene și OCDE.

Parlamentarii AUR, inițiatorii moțiunii, l-au acuzat pe ministru de lipsă de transparență și incoerență, însă majoritatea senatorială a considerat că, în actualul context, măsurile adoptate reprezintă un compromis necesar pentru stabilitatea sistemului.

